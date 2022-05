Helatorstaina Hyvinkään ampumistapauksesta tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta. Ampumisesta hengissä selvinnyt poliisiharjoittelija Heidi Foxell kertoo voivansa nyt paremmin kuin aikoihin.

Heidi Foxell vastaa puhelimeensa iloisena Espanjan-lomaltaan. Mitä kuuluu?

”Kuuluu oikeastaan tosi hyvää! Tässä on viime aikoina tapahtunut iso elämänmuutos parempaan”, hän kertoo.

Vastaus kuulostaa erityisen ilahduttavalta, kun tietää Foxellin taustan.

Foxell oli vuoden 2012 keväällä 24-vuotias poliisiopiskelija, joka suoritti harjoitteluaan Hyvinkään poliisilaitoksella. Hän oli mukana, kun poliisipartio sai hälytyksen ampumistapauksesta kaupungin keskustassa.

Tuolloin viereisen talon katolla maannut mies ampui hirvikiväärillään Foxellia vatsaan. Oli onni, että Foxell jäi henkiin, mutta hän joutui vuosien sairaalakierteeseen ja päätyi pyörätuoliin. Ampumisessa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui seitsemän.

Helatorstaina Hyvinkään tapahtumista tulee kuluneeksi tasan kymmenen vuotta.

Helsingin Sanomien Kuukausiliite julkaisi Foxellin tapauksesta kattavan artikkelin vuonna 2016.

Foxellin mukaan hän on nyt paremmassa kunnossa kuin aikoihin.

Foxell sanoo puhelimitse, että hänen tämänhetkisten hyvien kuulumistensa taustalla on se, että hän on päässyt viimein eroon opiaattipohjaisista kipulääkkeistään.

”Tuntuu kuin olisi herännyt horroksesta, vaikka ei sitä horrosta lääkkeitä käyttäessä oikein huomannutkaan.”

Kipulääkkeistä eroon pääsy on ollut pitkä prosessi, sillä ne ovat aiheuttaneet riippuvuutta. Foxell kuvaa lääkkeiden käyttöä ”noidankehäksi, jossa oli vaikea ymmärtää, etteivät lääkkeet olleet enää hyväksi”.

Lääkkeiden lopettamisen jälkeen sekä mieli että keho ovat voineet selvästi paremmin. Tunne ei ole mikään itsestäänselvyys, sillä hän kertoo uineensa pahimmillaan hyvin syvissä vesissä. Vuonna 2017 hän kertoo pohtineensa jopa itsemurhaa.

”Vointi on selvästi parempi ja positiivisempi. Henkinen lukko on auennut, ja elämän ilo taas löytynyt.”

Hyvinkään ampumisen vuosipäivän kynnyksellä uutisvirrasta esiin nousee jälleen yksi summittainen ja raaka ampuma-aserikos. Ensitietojen mukaan ainakin 19 lasta ja kaksi aikuista on kuollut ampumisessa Robbin peruskoulussa Uvaldessa Texasissa tiistaina.

Foxell sanoo, että tämänkaltaiset teot saavat hänen tunteensa pintaan.

”Tulee paha olo. Minussa herää erityisesti vihaa silloin, kun ammutaan summamutikassa. Uhrit ovat täysin syyttömiä.”

Foxell on tyytyväinen siihen, että Suomessa poliisi tekee nykyisin hyvää työtä vakavien väkivaltarikosten ehkäisemisessä. Erityisesti tässä on helpottanut lainmuutos, joka on mahdollistanut vakavia rikoksia suunnittelevien ihmisten kiinniottamisen ja tuomitsemisen ennen peruuttamattomia tekoja.

”Olen miettinyt paljon niitä kahta nuorta ihmistä, jotka menettivät henkensä Hyvinkäällä. Niin turhia kuolemia.”

Turmassa kuolivat sattumanvaraisesti tähtäimeen osuneet 18-vuotias nainen ja 19-vuotias mies.

Foxell kertoo tehneensä itse jo alkuvaiheessa päätöksen, ettei hän suostu katkeruuteen. Hänen mukaansa päätös on myös pitänyt.

”En ole suonut ajatuksiani ampujalle. En ole ollut häneen missään yhteydessä, enkä ole. Siinä ei ole voitettavaa”, Foxell sanoo.

”Mutta onhan se ihan hullua ajatella, että hän pääsee jo kohta vapaaksi vankilasta.”

Hyvinkään ampuja tuomittiin vuonna 2012 elinkautiseen vankeuteen. Suomessa elinkautisesta vapautuu tyypillisesti noin 14 vuoden istumisen jälkeen.

Ampumistapaus on koskettanut laajasti ihmisiä jo vuosien ajan.

Mitä unelmia sinulla on?

”Unelmoin siitä, että valmistun vielä poliisiksi”, Foxell vastaa.

Foxell kertoo tehneensä vastikään Excel-taulukon, joka selventää hänelle, kuinka paljon opintopisteitä hänen poliisiopinnoistaan on vielä jäljellä. Opinnot keskeytyivät aikanaan ampumiseen. Taulukosta selvisi, että pisteitä uupuu enää 32, joten loppusuora jo häämöttää.

"Haluaisin työskennellä poliisin kriisitilanteiden purkukäsittelyn parissa. Voisin kuvitella, että minulla voisi olla siihen jotain annettavaa.”

Foxell on toiveikas myös liikkumisen suhteen. Hän kulkee edelleen pyörätuolin avustuksella, mutta puomia vasten hän on onnistunut myös hieman kävelemään.

”Kevon vaellukselle en varmaankaan enää pääse, mutta kotona voisi päästä liikkumaan esimerkiksi vessaan.”

Eniten iloa elämässä Foxell saa tällä hetkellä perheestään. Esimerkiksi nyt hän nauttii täysin siemauksin Espanjan-lomastaan puolisonsa Noora Salinin kanssa.