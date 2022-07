Kunnollisten istumapaikkojen puute närkästyttää matkailijoita Hyvinkään rautatieasemalla. Paikallisten muistikuvien mukaan penkkejä on joskus ollut, mutta ne ovat kadonneet.

Junaa odottavat ihmiset joutuvat istumaan Hyvinkään rautatieasemalla missä sattuu, sillä laiturialueella ei ole penkkejä. Paremman puutteessa suosituimpia istumapaikkoja ovat asemarakennuksen edessä olevat lukuisat portaat.

Ongelma on pahempi laitureilla neljä ja viisi, missä portaiden kaltaisia paikkoja ei ole. Siellä ihmiset istuvat muun muassa lampputolppien juurella, hiekoituslaatikon päällä sekä maassa.

Penkkejä löytyy kyllä asemarakennuksen sisältä. Odotustila on kuitenkin arkisin auki vain aamukuudesta viiteen ja lauantaisin aamuseitsemästä neljään. Illalla ja sunnuntaisin väsyneet matkustajat joutuvat lepäämään ulkona.

Leena Aho saapuu vaaleanpunaisen polkupyöränsä kanssa laiturille ja jää seisoskelemaan. Häntä turhauttaa penkkien puute ja Hyvinkää.

”Täällä ei ole mitään. Aivan onneton koko kaupunki ja asema”, hän puuskahtaa.

asemalta puuttuvat Ahon mukaan myös kunnolliset sateensuojat. Hän kertoo seisseensä monesti sateessa odottamassa junaa.

”Täällä pitäisi olla katoksellisia penkkejä. Jos vertaa tuohon viereiseen Jokelan asemaan, niin se on pienempi, mutta siellä on silti katokset ja kaikki. Olen minä noilla räkäisillä rappusillakin istunut, kun ei pysty enää seisomaan ja jalkoja on särkenyt.”

”Täällä matkustaa liikuntarajoitteisia vanhuksia ynnä muita, mutta ihan kaikki tarvitsevat istumapaikkoja”, hän kertoo.

Ahoa kismittää puuttuvien penkkien lisäksi se, että laitureille asematunnelista vievät hissit reistailevat ajoittain.

”Kerran yksi sähköpyörätuolilla liikkuva vanhus jäi asematunneliin jumiin, koska hissi ei kulkenut ylös”, Aho kertoo.

Hyvinkääläinen Leena Aho latasi suorat sanat aseman puuttuvista penkeistä. Kuvassa näkyvät portaat ovat suosittu istuskelupaikka.

Hannele Tuominen istuu asemarakennuksen sivulla olevilla korkeilla portailla. Hän odottaa Helsinkiin kulkevaa lähijunaa.

”En matkusta usein, mutta joskus tuolla toisella laiturilla tulee sanottua kanssamatkustajalle, että olisi kiva, jos löytyisi penkki.”

Asemalla on joskus ollut Tuomisen muistikuvien mukaan penkkejä. Hän on asunut Hyvinkäällä 35 vuotta.

”En ymmärrä syytä sille, miksi niitä ei ole. Ei niitä varmaan ainakaan varasteta”, Tuominen pohtii.

Myös Hyvinkäällä viisikymmentä vuotta asunut Mirjami Ojalehto muistaa aseman penkit.

”En muista, milloin ne on viety pois. Aika kauan siitä on”, Ojalehto pohtii.

Hänkin lepuuttaa jalkojaan aseman portailla.

”Minusta se on törkeää, että penkkejä ei ole. Kyllä on ollut muilla asemilla, missä olen kulkenut”, hän kertoo ja nousee junaan.

HS yritti tavoittaa VR:n kommentoimaan Hyvinkään aseman penkkien puutetta. Asiasta vastaava henkilö on VR:n mukaan lomalla.

