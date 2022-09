Useat asiakkaat ovat ihmetelleet, miksi Hyvinkäällä uusi uima-allas oli tyhjennettynä useita kuukausia. Nyt pitkittyneet huoltotyöt on vihdoin saatu valmiiksi.

Hyvinkään Sveitsin uimalan uusi uima-allas on jälleen avattu, ja samalla hälveni keskiuusimaalaisia uimareita piinannut epätietoisuus.

Allas oli poissa käytöstä useita kuukausia, ja moni uimari on ollut harmissaan tilanteesta.

Uusi 25 metrin teräsallas tyhjennettiin huoltotöiden takia toukokuussa.

Asiakkaiden käytössä on huoltotöiden ajan ollut toinen 25 metrin allas, virkistys- ja terapia-allas sekä lasten allas.

Tosin käyttäjiäkin on paljon. Kesällä uimarit pääsivät myös ulkouimalan altaisiin, mutta ne suljettiin 21. elokuuta.

”Yksi allas käy vähän ahtaaksi, kun pitää mahduttaa muun muassa vesijuoksijat, nopeat uimarit, matkauimarit ja koululaiset. Meillä on myös kaksi aktiivista uimaseuraa, jotka harjoittelevat täällä”, kertoo halliesihenkilö Katarina Norrena.

Uusi teräsallas avattiin viime vuoden syksynä 16. lokakuuta, ja asiakkaat olivat Norrenan mukaan jo ehtineet tottua laajoihin tiloihin.

Sitten alkoi huolto, joka Norrenan mukaan loi halliin ”tiettyä paineen tuntua.”

Useat asiakkaat ilmaisivat tyytymättömyytensä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Norrena kertoo, että palautetta on tullut myös palautejärjestelmän kautta, mutta ei mitenkään hirveän paljon.

Työt venyivät, eikä tarkempaa valmistumisaikaa ollut tiedossa, joten asiakkaille ei voitu kertoa milloin allas taas avataan.

”Ei tarkoituksella sanottu päivää, kun sitä ei tiedetty. Se on ollut sellainen asia, joka on ymmärrettävästi aiheuttanut mielipahaa.”

Useat asiakkaat ovat tulleet kiittämään halliesihenkilö Katarina Norrenaa siitä, että uusi allas on taas käytössä.

Lauantaina 17. syyskuuta allas avattiin jälleen.

”Nytkin kun olen tässä altaan reunalla, niin se on ihan täynnä uimareita ja vesijuoksijoita. Pari asiakasta tuli tänäänkin koputtamaan oveen ja kiittämään, että nyt on hyvä allas taas käytössä. Ja uimaseurat pääsivät taas harjoittelemaan – se on iso asia.”