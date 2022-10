Hyvinkään keskustaan rakennettavien kerrostalojen etäisyys toisistaan on noin 13 metriä. Kaupunki perustelee ratkaisua.

HyvinkÄÄLLE rakennetaan kerrostaloja, joiden etäisyys toisistaan on herättänyt kysymyksiä. Uusia taloja tehdään paraikaa Uudenmaankadun ja Salonkadun risteykseen.

Facebookin Hyvinkääläisten ilmoitustaulu -ryhmässä käytiin kuumaa keskustelua siitä, onko kerrostalojen etäisyys toisistaan liian pieni:

”Näissä tulevissa kerrostaloissa (Uudenmaankadun ja Salonkadun kulmassa) hemmotellaan ekshibitionisteja ja tirkistelijöitä. Rakennusten väli on 10 metriä ja 15 senttiä, eli nyt on tarjolla helppoa ja näyttävää.”

Hyvinkään kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen sanoo, että arvio kerrostalojen etäisyydestä toisistaan on oikean suuntainen.

”Asemakaavassa kerrostalojen rakennusalojen etäisyys toisistaan on noin 13 metriä. Talojen parvekkeet voi sijoittaa rakennusalojen ulkopuolelle. Näissä rakennuksissa parvekkeet on toteutettu näin. Pihat on saatu asukkaiden käyttöön kokonaan, sillä sinne ei tule parkkipaikkoja. Viereiseen kortteliin rakennetaan erillinen pysäköintitalo. Tämä edellyttää riittävää rakentamisen tehokkuutta”, Ojanen toteaa.

Ojasen mukaan lähistölle on rakennettu muitakin taloja tiiviisti. Paikoin etäisyydet ovat nyt puheenaiheiksi nousseiden talojen välejä pienempiä.

”Rakennukset ovat toki myös paljon matalampia, eikä etäisyys tunnu todennäköisesti sen vuoksi liian pieneltä.”

Kun kaavaa valmisteltiin, rakennusten tiiviistä sijoittelusta ei tullut palautetta.

”Emme saaneet kaavan nähtävillä olon aikana palautetta siitä, että rakennukset olisi sijoitettu liian tiiviisti. Kaavaprosessin aikana kerrostalojen sijoittamisesta tutkittiin useita eri vaihtoehtoja.”

Ojanen sanoo, että täydennysrakentaminen kaupungin keskustassa on järkevää, koska silloin voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria.

”Täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkikeskustaa. Olemassa olevaan ympäristöön rakentaminen on aina myös haasteellista ja edellyttää hyvää suunnittelua.”

Rakentamisen tiivistyminen on ollut tapetilla myös Helsingissä. HS kertoi perjantaiaamuna, kuinka asukas mittasi Itä-Pasilassa laserilla etäisyyttä lähelle tulevaan naapuritaloon.

Hyvinkään talojen välissä on noin 13 metriä.

Hyvinkäällä Uudenmaankadun varteen rakennetaan kolme 6-kerroksista kerrostaloa.

Talojen taakse Salonkadun varteen tulee yksi 4-5 kerroksinen talo. Salonkadun ja Hyvinkäänkadun kulmaan 4-5-kerroksista taloa vastapäätä tulee pysäköintihalli.