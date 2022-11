Hyvinkään kiertoliittymiin ilmestyneet eläinaiheiset valokoristeet ovat herättäneet runsaasti ihastusta. Mutta mihin hävisi pieni karhunpentu?

Kiertoliittymään ilmestyi yksi iso karhu ja kaksi pentua. Nyt jäljellä on enää yksi pennuista.

Viime viikolla Hyvinkään kaupunkikuvaan alkoi ilmestyä erilaisia eläinaiheisia valokoristeita kiertoliittymiin. Näin keskellä synkintä vuodenaikaa erikokoiset karhut, ketut, porot ja puput herättivät heti huomiota ja niistä on tullut kaupungille paljon positiivista palautetta.

Lähes heti asentamisen jälkeen yksi Sveitsin ulkoilualueen lähellä olevan kiertoliittymän karhunpennuista kuitenkin hävisi.

Useassa eri sosiaalisen median kanavassa on puitu karhunpennun kohtaloa. Monet ovat olettaneet, että karhu on varastettu – joku on jopa nähnyt kuinka se pakataan punaiseen pakettiautoon.

Karhunpennun katoamisen taustalla ei kuitenkaan ole ihan niin synkkää selitystä.

”Onneksi ei. Asennuksessa huomattiin, että siinä oli osa ledivaloista pimeinä. Se on siksi mennyt korjaukseen”, kertoo sähkörakennuttaja Anssi Juntunen Hyvinkään kaupungilta.

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin karhunpentu pääsee palaamaan kiertoliittymään. Juntunen kuitenkin uskoo, että se voisi tapahtua melko pian, sillä kyse oli vain muutamasta ledistä.

Eläinkoristeita on yhteensä noin kymmenen kappaletta kolmessa eri kiertoliittymässä. Vaiveronkadun, Härkävehmaankadun ja Aleksis Kiven kadun solmukohdassa olevan kiertoliittymän lisäksi niitä on Hämeenkadun ja Munckinkadun kiertoliittymässä sekä Hyvinkään poliisiaseman edessä olevassa kiertoliittymässä.

Idea valoeläimille tuli kaupunginpuutarhuri Teija Marjamäen mukaan eläkkeelle siirtyneeltä kaupungin työntekijältä.

Sen lisäksi, että ne toimivat kausivaloina eläinten tarkoituksena on ilahduttaa kaupunkilaisia.

Vaikka eläimet ovatkin valoeläimiä, koristeet ovat kaupungin mukaan hyvin energiapihejä.

