Valtuuston varavaltuutettu: ”Hyvinkäällä tiekarhu nukkuu talviunta!”

”Minusta [on] aika ihmeellistä, hankittiin 575 000 maksava uusi tiekarhu. No se makaa nyt lämpimässä tallissa, koska sen ainoa koulutuksen saanut kuski on vapailla tms.”

Näin kirjoitti Hyvinkään valtuuston liike Nytin varavaltuutettu Pekka Kuusela Hyvinkääläisten ilmoitustaulu -ryhmässä Facebookissa.

”Yhden kuljettajan takana on kallis lelu.”

Sosiaalisessa mediassa pseudonyymillä Pecca Kuusela esiintyvää Kuuselaa sapettaa, että tiekarhu makaa toimettomana varikolla Hyvinkäällä, jossa hänen käsityksensä mukaan on melkeinpä eniten lunta Suomessa.

”En missään nimessä kritisoi kuljettajaa. Mutta on järjetöntä, että ostetaan kuudensadan tonnin tiekarhu, joka seisoo siksi, että se on yhden osaavan ihmisen takana”, Kuusela kritisoi HS:lle puhelimitse.

Kuuselan mielestä tiekarhu on joka tapauksessa hyvä kotimainen investointi.

Hyvinkään päättäjien tulisi hänen mukaansa kuitenkin kouluttaa lisää kuskeja, jotta kallis tiekarhu auraisi kuntalaisille hyötyä.

Kurssin 3 000 euron hintalappu on hänen mielestään pieni summa, kun se suhteutetaan koulutuksen työllistävään vaikutukseen. Lisäksi uuden osaaminen kasvattaisi kaupungin pienempien työkoneiden kuljettajien kokemaan työn mielekkyyttä, Kuusela uskoo.

”Tuolla olisi paljon nuoria, jotka olisivat innoissaan siitä, että hei mun ei enää tarvitsekaan ajaa vain pieniä traktoreita!”

Lempinimeltään tiekarhuja eli tiehöyliä valmistaa Suomessa kiteeläinen Veekmas oy. Toimitusjohtaja Esa Halttunen muistaa hyvin yrityksen Hyvinkään kaupungille loppusyksystä toimitetun höylän.

”Se on meidän hienoin ja paras tiehöylä. Hinta on siinä puolen miljoonan paikkeilla”, toimitusjohtaja Halttunen muistaa puhelimessa Veekmas FG 2428 -mallin hinnan hiukan alakanttiin.

Yritys järjestää myös koneiden ajokursseja. Viikon mittaisen kurssin hinta on ”kolmen tonnin paikkeilla”, Halttunen sanoo, aivan kuten hyvinkääläinen Pekka Kuusela tiesi kertoa.

Halttunen manailee, ettei yritys saa kouluttamiseen tukea yhteiskunnalta. Hän pelkää tiehöylien ajamisen taidon olevan katoavaa kansanperinnettä. Veekmas järjestää yhdestä kahteen kurssia vuodessa, joista viimeisimmälle ei Halttusen mukaan ilmestynyt ketään.

”Itse olen nuorena miehenä ajanut kymmenen tuhatta kilometriä tiehöylää. Kaksi vuotta siinä meni, ennen kuin se istui käteen.”

Tiehöylällä lanataan pääsääntöisesti soraa, mutta talvella peli soveltuu myös lumenajoon. Sesonki on meneillään, yksi höylä seisoo varikolla, mutta Hyvinkään teknisen johtajan Miika Kantolan mukaan tilanteessa ei ole draamaa.

”Kilpailutimme hankinnan, tiehöylän toimitus myöhästyi, ja se tuli vasta marraskuussa. Emme ole ehtineet vielä saada sen talvivarustusta kuntoon. Asian dramatiikka on siinä”, Kantola sanoo puhelimitse.

”Meillä [Hyvinkään kaupungilla] on kaksi vanhaa tiehöylää. Ne ovat ihan käypiä. Ei se uusi tiehöylä parantaisi maailmaa. Kuntalaisten palvelutaso on aivan sama kuin viimekin talvena.”

Kantola suhteuttaa asian uuden tiehöylän elinkaareen: ”Ajamme sillä seuraavat 20 vuotta. Ei se muuta mitään, että se on muutaman päivän seisonut tuossa.”

Miten vastaat moitteeseen, että uutta kallista tiekarhua osaa ajaa vain yksi kaupungin työntekijä?

”Ei sitä varmaan kukaan osaa ajaa. Siinä on niin paljon tekniikkaa.”