Hyvinkään vanhan Villatehtaan remontissa paljastui keväällä mielikuvitusta kutkuttava "aikakapseli" 70 vuoden takaa. Salaperäinen kätkö herättää yhä kysymyksiä.

Hyvinkään Villatehtaalla tehtiin viime keväänä kiehtova löytö. Lattian alta paljastui 70 vuotta vanha ”aikakapseli”, joka herättää kysymyksiä edelleenkin.

Kaikki sai alkunsa, kun vuosia tyhjänä seisonutta tilaa ryhdyttiin remontoimaan toukokuussa. Lattia avattiin, ja yhtäkkiä esiin pilkisti jotain erikoista.

”Onneksi rakennusmiehet olivat hereillä. Seuraavaksi olisi tullut imuri, joka imee jopa pienemmät laudat mukaan. Mutta tarkkasilmäinen nuori mies huomasi kaksi ruttaamatonta kirjekuorta ja mietti, että mitä tämä on”, kertoo Villatehtaan toimitusjohtaja Teemu Nurminen.

Yksi kahdesta löydetystä hääkutsusta. Helmi ja Alex Lappi pyytävät läsnäoloa tyttärensä vihkiäisissä, jotka järjestettäisiin 4. toukokuuta 1952.

Toinen kutsuista. Lahja Koivula ja Jouko Ruponen kutsuvat vihkiäisiinsä vappupäivänä 1952.

Kirjekuoret toimitettiin Villatehtaan toimistoon.

”Katsottiin, että molemmat ovat hääkutsuja ja ne ovat tulleet samalle henkilölle”, kuvailee Nurminen.

Kutsut olivat häihin, jotka järjestettiin toukokuun alussa vuonna 1952. Niistä puuttui osoitetieto, joten vaikutti siltä, että ne on annettu suoraan vastaanottajalle käteen, Ida Järvinen -nimiselle henkilölle. Molemmat kutsut oli avattu.

Se, miksi kutsut olivat tämän jälkeen päätyneet rakennukseen välipohjaan, kahden naulatun lautakerroksen väliin, on yhä mysteeri. Nurmisen mielestä on epätodennäköistä, että ne olisivat voineet vahingossa joutua sinne.

Vaikuttaa siltä, että ne olisivat tarkoituksella piilotettu sinne.

”Meillä on haju, että se lattia voisi olla tehty 1950-luvun alussa. Se lattia on laitettu silloin umpeen ja jälkikäteen niitä kirjekuoria ei ole voitu laittaa. Mutta mikä on ollut motiivina tässä?”, hän pohtii.

Asiaa päätettiin lähteä selvittämään sosiaalisen median avulla. Villatehdas julkaisi Facebook-päivityksen löydöstä ja pyysi vihjeitä sekä johtolankoja.

”Julkaisuun tuli aika paljon reaktioita ja asia selvisi vähän, mutta ei täysin maaliin asti.”

Hääparit tunnistettiin ja kävi ilmi, että molemmat morsiamet olivat työskennelleet villatehtaalla. Hyvinkään kaupunginmuseon arkistoissa on tallessa erilaista materiaalia Villatehtaan historiasta ja sitä kautta saatiin myös vahvistettua, että ainakin yksi tulevista sulhasista oli myös ollut Villatehtaalla töissä.

Sitä, oliko Ida Järvinenkin tehtaalla töissä, ei kuitenkaan tiedetä. Kirjeiden piilottamisen syykin on yhä hämärän peitossa.

Hyvinkään kaupunginmuseon johtajalla Tuomas Ravealla on kuitenkin teoria. Se liittyy taikauskoon.

”Ihmisillä on pitkään ollut taipumus piilotella tavaroita rakennuksiin”, hän kertoo.

Etenkin aikaisempina vuosisatoina taloihin piilotettiin erilaisia onnea tuottavia esineitä tai kaiverrettiin symboleja rakennusten seiniin. Niillä on pyritty torjumaan esimerkiksi noituutta tai huonoa onnea.

”Ilmeisesti tällaisiin erilaisiin sisääntulopaikkoihin on voitu piilottaa veitsenterä torjumaan pahoja henkiä saapumasta sisälle. Rahaa on piilotettu tuomaan taloudellista onnea.”

Tapa on ollut käytössä hyvin pitkään.

”Mitä nopeasti katsoin, niin ihan keskiajalta asti. Ja tämä tapa piilottaa esineitä on jatkunut ilmeisesti ainakin 1950-luvulle asti.”

Siksi onkin melko yleistä löytää erilaisia esineitä tai vaikkapa kirjeitä vanhaa taloa remontoidessa.

Omalla tavallaan perinteet jatkuvat vielä, sillä edelleenkin monet jättävät peruskiviin aikakapseleita tuleville sukupolville.

Hääkutsut löytyivät vanhasta, tyhjillään seisseestä tilasta Hyvinkään Villatehtaalla. Ne olivat kahden naulatun lautakerroksen välissä välipohjassa.

Koska ei ollut tavatonta tahallaan piilottaa erilaisia esineitä tuomaan onnea, Ravea ajattelee, että myös Villatehtaan ”aikakapseli” voisi selittyä tällä.

Kenties paikka, josta Ida Järvisen hääkutsut löytyivät, on ollut jollekin osapuolelle merkityksellinen.

”Jos sekä mies että tuleva vaimo ovat olleet Villatehtaalla töissä, kyseessä on ehkä ollut paikka, jossa he tapasivat tai jotain sellaista. Ehkä kutsujen piilottaminen juuri tähän paikkaan on ollut Ida Järvisen tapa toivottaa aviopuolisoille hyvää onnea”, hän pohtii.

Vanhoissa rakennuksissa on varsinkin sodanjälkeisenä pula-aikana saatettu turvautua yllättäviinkin ratkaisuihin rakennusvaiheessa. Eristeenä on käytetty sitä, mitä on ollut, esimerkiksi sanomalehtiä.

Kahta hääkutsua on tuskin kuitenkaan käytetty tällaiseen tarkoitukseen.

”Kyllä siinä selkeästi tällainen kätköluonne on. Haluaisin uskoa, että näillä on ollut jokin merkitys, jonka takia on haluttu säilyttää tämä tieto tuleville sukupolville. Tässä on käynyt hyvä tuuri, että ne ovat löytyneet ja ne on saatu talteen”, sanoo Ravea.

Ida Järvisestä olisi hänestä edelleen kiinnostavaa saada lisätietoja. Esimerkiksi siitä, mikä hänen suhde oli Villatehtaaseen.

”Nämä ovat aina mielenkiintoisia ja antaa meille lisää tietoa. Meillä on isoja lukuja ja tuotantomääriä tiedossa, mutta yksittäisten henkilöiden tarinat ovat aina harvinaisempia.”

Hyvinkään Villatehdas on seissyt nykyisellä paikallaan vuodesta 1895.

Villatehtaan remonteissa on Nurmisen mukaan aiemminkin paljastunut erilaisia yllätyksiä, mutta ne ovat useimmiten olleet pikemminkin tehtaan aikaista vanhaa tavaraa, kuten lankarullia.

”Kun täällä remontoidaan vitsailen aina, että me etsitään herra Ossian Donnerin kultaharkkoja. Ne on vielä löytämättä”, sanoo Nurminen naurahtaen.

Ossian Donner perusti Villatehtaan vuonna 1892. Nykyisellä paikallaan Villatehdas on seissyt vuodesta 1895.

Villatehtaan perustaminen oli käänteentekevä hetki Hyvinkään historiassa, sillä tehtaan ympärille kasvoi kokonainen kaupunki.

