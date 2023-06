Hyvinkääläinen Lasse Nyman harrastaa metallinetsintää. Hän on löytänyt muinaishautoja ja sotavainajia, mutta useimmiten saaliina romua ja roskia.

Suunnilleen semmoiselta metallinetsin näyttää. Siinä on suuri sompa, jonka reunasta lähtee pitkä varsi kohti kahvaa ja kyynärtukea. Toisin kuin suksisauvalla, laitteella on aivot. Ne on pakattu kahvan juureen pieneen litteään keskusyksikköön.

Lasse Nyman, Suomen metallinetsijöiden puheenjohtaja, napsauttaa laitteeseen virran päälle. Laite alkaa kalibroida itseään ja ryhtyy sitten ääntelemään. Jos panisi silmät kiinni, voisi kuvitella sorsaparven kiivaasti keskustelevan.

Lasse Nyman kuuntelee metallinetsimen piippauksia kuulokkeista ja hahmottaa äänien perusteella koko ajan mielessään, mitä maan pinnan alle kätkeytyy.

Ollaan Hyvinkäällä Hyrian mailla, entisillä maatalousoppilaitoksen pelloilla, missä Nyman on luvannut esitellä harrastustaan.

Maataloutta opiskellaan näillä pelloilla yhä, vaikka oppilaitoksen nimi onkin vaihtunut. Kauempana laiduntaa lehmiä, ja on niitä ollut hiljan tälläkin niityllä.

”Varokaa miinoja”, Nyman ohjeistaa.

Hän lähtee kävelemään loivaa rinnettä hiljakseen alaspäin, heiluttelee mennessään etsintä puolelta toiselle, kuuntelee luureistaan rätinöitä ja surinoita, muodostaa mielessään kuvaa siitä, mitä maassa on ja mitä ei.

Miten laite toimii, kuinka maata ja sen metalleja lukee?

Yritetäänpä: etsin luo magneettikentän. Kenttään osuvat metallinkappaleet magnetisoituvat itsekin ja alkavat luoda omia yksilöllisiä magneettikenttiään. Niitä etsin kuuntelee ja tulkitsee. Mikä metalli, miten paljon, miten syvällä?

Tulkintansa laite muuttaa erilaisiksi ääniksi ihmisen kuulla.

Rauta mörisee, alumiini, kupari ja pronssi kimittävät.

Nyman pysähtyy, jää liikuttelemaan etsintä edestakaisin samoilla jalansijoilla.

Hän polkaisee lapion maahan, kääntää multapaakun, ja vaihtaa työvälineeksi pienen istutuslapion. Ottaa avuksi vyöllä kantamansa pinpointterin, täsmäosoittimen, jolla etsintäalue voidaan tarkentaa vain sormenpään kokoiseksi.

Sauvamainen pinpointteri, täsmäetsin, auttaa tarkentamaan etsittävän kohteen sijainnin suunnilleen sormenpään kokoiselle alueelle.

”Ei ollutkaan kaljapullon korkki, vaan kattoruuvin aluslevy. Estää veden valumisen ruuvinkannasta sisään”, Nyman esittelee päivän ensimmäistä löytöä.

Löytö pääsee roskapussiin.

Päivän ensimmäinen löytö, kattoruuvin aluslevy.

”Roskien poisvienti on oleellinen osa tätä lajia. Kuvitelkaapa, mitä alumiinitölkki tekee lehmän mahassa, jos silpoutuu heinän sekaan”, Nyman havainnollistaa.

Metallinetsintä saa heilutella jokamiehenoikeuden nojalla missä vain, mutta kaivamaan saa ryhtyä vain maanomistajan luvalla. Kokonaan kiellettyä kaivaminen on luonnonsuojelu- ja muinaisjäännösalueilla. Uimarannoilla taas saa lähes aina kaivaa ilman eri lupaa.

”Kaivavathan siellä lapsetkin lapioineen.”

Etsin piippaa uuden löydön merkiksi.

”Tyypillinen folioääni, sellainen keskikorkea”, Nyman kertoo.

Metallinetsimessä on irrotettava hallintayksikkö. Numerot näytöllä kuvaavat erikorkuisia ääniä. Asteikko on nollasta 99:ään. Näytöllä näkyvä 63 on keskikorkea.

Maasta paljastuu lohkare koksia, kivihiiltä.

Mistähän se on tänne tullut?

”Hyvä kysymys.”

Koksinpala saa jäädä maahan. Se ei ole roskaa mutta ei myöskään saalista.

Pian lapio painuu taas multaan.

”Täällä on rautaa”, Nyman näyttää.

Hetki on retken jännittävin. On osuttu johonkin, mutta ei vielä tarkkaan tiedetä, mihin.

”Tämä on metallinetsinnän suola. Näet esineen kulman ja voit alkaa arvailla, mikä se on.”

Nyman vaihtaa ison lapion istutuslapioon.

”Jos siinä nyt sattuisi olemaan jotakin mielenkiintoista, teen pikkulapiolla vähemmän tuhoa.”

”Jatkuu aika pitkälle...”

Lopulta maasta paljastuu ruostunut rautatanko. Sen päässä on silmukka.

”Traktorista kenties. Sen kokoinen romu jo, että viedään pois.”

Ruostunut rautatanko on luultavasti vanha traktorinosa, Lasse Nyman arvioi.

Nyman peittää tekemänsä kuopan huolellisesti. Se on hänen mukaansa hyvän etsijän tuntomerkkejä. Huonon etsijän tunnistaa muusta. On saatettu kaivella luvattomilla alueilla ja jätetty jälkeen jopa satoja avoimia kuoppia.

Raaseporin linnan vieressä tuhottiin puolenkymmentä vuotta sitten merkittävä muinaismuisto kaivamalla maahan kaikkiaan lähes 300 kuoppaa. Teosta jäi kiinni ja sai ehdollisen vankeustuomion metallinetsijä, joka oli vienyt pellosta yli kuusikymmentä kuulaa ja samalla perin pohjin tärvellyt alueen arkeologisen arvon.

”Hyvä etsijä tuntee laitteensa ja vastuunsa”, Nyman luonnehtii.

Hänen oma etsimensä maksaa runsaat tuhat euroa, mutta jo noin 500 euron laitteella pääsee alkuun. Halvimmat, muutamien kymmenien eurojen kojeet soveltuvat lähinnä leluiksi, hän sanoo.

”Ammattietsimien hinnoissa ylärajaa ei ole.”

Metallinetsijän varustukseen kuuluvat lapio ja istutuslapio, varsinainen etsin, sauvamainen täsmäetsin, gps-paikannin tai puhelin paikkamerkintöjä varten ja minigrip-pusseja saaliille kuten kolikoille. Hanskat suojaavat käsiä sirpaleilta ja teräviltä reunoilta.

Rahalla saa erottelukykyä. Jos maassa on vierekkäin naula ja kolikko, halpa laite tunnistaa vain raudan, kalliimpi myös kolikon.

Mistä saa kaivaa ja minkä saa pitää? Yli satavuotiaat esineet kuuluvat Museovirastolle ja niistä pitää virastolle myös ilmoittaa. Virasto arvioi löydön merkityksen ja saattaa lunastaa sen löytäjältä tai ottaa vastaan lahjoituksena.

”Yksittäisen 1600- tai 1700-luvun kolikon löytäjä saa tavallisesti pitää itsellään. Virastoa kiinnostaa tieto löytöpaikasta ja mieluusti valokuva, mutta ei kolikon lunastaminen”, Nyman kertoo.

Nuorempia löytöjä koskee löytötavaralaki. Arvolöydöstä pitää ilmoittaa poliisille, tusinatavaran voi pitää.

Pelto yhtyy Vantaanjoen korkeaan rantatöyrääseen, jolla kasvaa suuria vanhoja puita. Joet ovat vanhoja kulkureittejä ja niiden varret toisinaan hyvinkin antoisia haravointikohteita.

Etsijän maltti, luonne ja kantti mitataan silloin, kun maasta löytyy jotakin vanhaa ja arvokasta kuten solki. Silloin on lopetettava siihen paikkaan, peitettävä kuoppa huolellisesti ja merkittävä tarkka paikka muistiin gps:ään tai puhelimeen.

Lähitienoot kartoitetaan saman tien etsimellä. Kuuluisiko uusia piippauksia? Ne kirjataan ylös, mutta lapioon ei enää kosketa vaikka miten himottaisi.

”On saatettu osua muinaiseen hautaan. Sinne saatettiin panna mukaan vaatteet, joissa oli soljet rinnan molemmin puolin, ehkä miekka, ehkä keihäänkärkiä. Siinä jos alkaa kaivaa toista solkea esiin, tuhoaa äkkiä puolet rintakehästä”, Nyman kertoo.

Jatketaan pellon poikki alas Vantaanjoen varteen. Se virtaa näillä main hiljaa kuin Don, suurten mäntyjen ja koivujen varjossa.

Löydetään kaksi kolikkoa. Toinen on 20 penniä vuodelta 1967, toinen kymmenen markkaa olympiavuodelta 1952. Nyman pakkaa ne saalispussiin, läpinäkyvään minigrippiin, ja antaa myöhemmin kotona pojalleen.

Kymmenen markan kolikko olympiavuodelta 1952.

Jokivarren männyn juurelta löytynyt kolikko päätyy tuliaisiksi saalispussiin.

Nyman miettii, miten joku on olympiavuonna männyn juurella istunut ja joelle katsellut. Harrastus, etsintä, kehittää korvaa ja silmää ja historiantajua: tuolla mäennyppylällä on voinut olla talon paikka, rinteessä pelto, kauniissa niemenkärjessä hauta.

Harrastusta hänellä on takana lähes 20 vuotta. Se alkoi omissa mökkimaisemissa Rekisalon saaressa Kuhmoisissa ”edellisten sukupolvien roskien etsimisellä ja siivoamisella”, jatkui naapureiden maille, ja on sittemmin vienyt niin muinaishautoja kuin toisen maailmansodan vainajiakin etsimään.

Vaimo on arkeologi.

Piippaa taas. Löytyy se, mitä Nyman on koko ajan odottanutkin, alumiinitölkin repäisykorkki.

”Kaljakeramiikkaa.”

”Uutisista saa herkästi sen kuvan, että tämä on yhtä kalmistojen kaivelua. Totuus on toinen. Ylivoimaisesti eniten on ihmisten roskia.”

Tieto on vahvistanut sitä, mikä sai alkunsa jo lapsuuden mökkikesinä. Nymanista, etsijästä, on kasvanut luonnon puolustaja.

Metallinetsijän ylivoimaisesti tavallisimmat löydöt ovat erilaiset roskat. Tieto siitä, mitä maa sisäänsä kätkee, ei ole saanut Lasse Nymania kyynistymään, vaan päin vastoin vahvistanut halua suojella ja varjella luontoa.