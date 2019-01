Kun ihminen kuolee, rakkaat tavarat muuttuvat usein omaisten riesaksi – 1960-lukua uudempia huonekaluja on hankala saada kaupaksi, tietää vanhan tavaran kauppias

Järvenpää

Kun ihminen kuolee, rakkaat tavarat muuttuvat usein omaisten riesaksi – 1960-lukua uudempia huonekaluja on han

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Halutuimmat