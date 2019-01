Järvenpää

Keskelle Järvenpäätä raivattiin yhdeksällä miljoonalla eurolla tila tornitalolle, sitten rakennuttaja vetäytyi

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perhelä-korttelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki

Järvenpää