Järvenpääläinen veronmaksaja hyödynsi kotitalousvähennystä keskimäärin 95 eurolla – summa kasvoi edellisvuodesta yksitoista euroa

Järvenpää

Järvenpääläinen veronmaksaja hyödynsi kotitalousvähennystä keskimäärin 95 eurolla – summa kasvoi edellisvuodes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset käyttävät kotitalousvähennystä yhä enemmän hyväkseen. Potti kasvoi selvästi vuonna 2017, kertovat Verohallinnon tilastot.Kotitalousvähennyksen avulla veronmaksaja voi karsia maksamiaan veroja, jos hän on esimerkiksi teettänyt remontteja tai ostanut siivoustyötä. Vähennyksen tarkoituksena on kannustaa kotitalouksia käyttämään erilaisia palveluita.Järvenpääläinen veronmaksaja hyödynsi kotitalousvähennystä vuonna 2017 keskimäärin 95 eurolla. Summa kasvoi edellisestä vuodesta yksitoista euroa.Koko maassa vähennystä käytettiin keskimäärin 85 eurolla, ja Uudellamaalla summa oli 98 euroa.Vähennyksen hyödyntäminen on Järvenpäässä tavallisempaa kuin kunnissa keskimäärin. Järvenpää on 311 kunnan joukossa sijalla 43, kun verrataan vähennyksiä per veronmaksaja.Kotitalousvähennys vähentää suoraan maksettavan veron määrää, kun muutoin vähennykset tehdään yleensä tuloista ja niiden vaikutus on pienempi.Vähennystä käytetään tyypillisesti erilaisiin kunnossapito- ja perusparannustöihin. Sitä voi saada enintään 2 400 euroa vuodessa.Järvenpääläisistä 9,3 prosenttia käytti mahdollisuutta vähentää kotitalouskuluja verotuksessa vuonna 2017. Edellisenä vuonna osuus oli 8,8 prosenttia.