Järvenpää

Ensin vuoti vesitornin päävesilinja, sitten toinen putki –Vedenjakelu on jouduttu keskeyttämään jo toistamisee

Vedenjakelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy