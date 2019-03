Järvenpää

Kaupunginvaltuutettu vuokrasi tyhjillään olleen myymälätilan Järvenpään kaupungille – ”Kyllä minä hyödyinkin”

Järvenpääläinen

Raejärven

Ennen

kaupunginvaltuutettu vuokrasi tyhjäksi jääneen kiinteistönsä Järvenpään kaupungille viime vuoden lopulla. Kiinteistö vuokrattiin mielenterveyskuntoutujien työsalin Walssin käyttöön.Vuokrasopimus on herättänyt kaupunkilaisissa kysymyksiä siitä, käyttikö valtuutettu Tuomas Raejärvi https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+raejarvi (kok) asemaansa väärin.Raejärvi vakuuttaa toimineensa tilanteessa oikein. Hän kertoo etsineensä omistamansa Sähkötalon tiloihin vuokralaista siitä lähtien, kun yrityksen valaisin- ja sähkötarvikemyymälä lopetti viime keväänä.Myymälä ehti olla kesän ja alkusyksyn tyhjillään. Tilanne muuttui, kun järvenpääläisille poliitikoille lähetettiin anonyymi sähköpostiviesti elo-syyskuun vaihteessa.Viestin saatuaan Raejärvi päätteli, että kaupunki saattaisi tarvita uusia tiloja.”Siinä ilmaistiin, eikö kaupunki välitä työntekijöistään. Viestin mukaan Walssin nykyisissä tiloissa oli ilmeisesti ollut sisäilmaongelmia”, Raejärvi sanoo.Raejärvi otti tämän jälkeen itse yhteyttä kaupunkiin ja ehdotti myymälätilan vuokrausta. Lokakuun alussa hän ja kaupunki allekirjoittivat vuokrasopimuksen. Vuokraamisesta uutisoi aiemmin Keski-Uusimaa https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/747987-valtuutettu-vuokrasi-tyhjaksi-jaaneen-myymalakiinteistonsa-kaupungille-hyvaan?fbclid=IwAR0bJ3C-awVx-CcHDO_1GKVoKmkRvJ7qKknvkH94LAz4qeL-V-Yd2zLTKco ”Itselläni ei ollut aikaisempaa tietoa (sisäilmaongelmista), muutoin olisin voinut reagoida jo aikaisemmin. Nyt minullakin oli turhaan tyhjää tilaa monta kuukautta”, Raejärvi sanoo.mielestä yrittäjänä toimiminen menisi hankalaksi, jos hän joutuisi miettimään vuokrasopimuksesta kieltäytymistä siksi, että toimii valtuutettuna.Raejärvi myös sanoo, että yhdestä sähköpostiviestistä on noussut tarpeeton kohu.”Tätä yritetään kääntää siten, että olisin hyötynyt siitä, että toimin valtuutettuna. Sanotaan niin, että kyllä minä hyödyinkin, kun sain sähköpostiin sen vinkin”, Raejärvi sanoo.”On spekuloitu, että joku kavereistani tai minä itse olisin lähettänyt sähköpostin. Heille voin sanoa suorat terveiset, etten minä niin typerä olisi. Suoraviivaisesti voin toimia. Jos jollain on tarve vuokrata kiinteistö, otan puhelimen käteen ja soitan.”Sähkötalon tiloihin muuttoa Walssi toimi Fox Centerin tiloissa Wärtsilänkadulla Jampassa. Kaupungilla ja Fox Centerillä oli määräaikainen vuokrasopimus, joka alkoi 2013 ja päättyi viime vuoden lopussa.Kaupunki ei enää halunnut jatkaa sopimusta henkilöstön ilmoittamien sisäilmaongelmien ja tilojen käytettävyyden takia, sanoo Mestaritoiminnan toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi https://www.hs.fi/haku/?query=veikko+simunaniemi Mestaritoiminta on Järvenpään kaupungin tytäryhtiö. Mestaritoiminnan ja kaupungin kiinteistöallianssin johtoryhmä päätti uusien tilojen vuokraamisesta.Simunaniemi sanoo, että Walssille oli ehditty hakea uusia tiloja jo noin parin vuoden ajan.

Miksi tiloja ei löytynyt aiemmin kuin viime syksynä?

Kaupunki

Järvenpään

”Tiloja ei vain ole ollut. Se on aika suuri tila, joka piti löytää. Yksi vaihtoehto oli loppusuoralla, mutta sitten se kiinteistö vuokrattiin alta pois”, Simunaniemi sanoo.ja Fox Centerin toimitusjohtaja Arto Kettunen https://www.hs.fi/haku/?query=arto+kettunen ovat eri mieltä siitä, onko Fox Centerin tiloissa ollut sisäilmaongelmia.Kaupungin mukaan osa käyttäjistä oli raportoinut kokevansa olosuhdehaittoja Fox Centerin tiloissa vuonna 2015. Työterveys arvioi tuolloin tilannetta ja totesi, että oireet voivat mahdollisesti liittyä sisäilmaan.Pari vuotta myöhemmin sisäilmaongelmia selvittämään perustettiin sisäilmatyöryhmä, mutta ongelmien selvittäminen oli Simunaniemen mukaan hankalaa.Hän sanoo, että sisäilmaongelmia ei pystytty tutkimaan niin kattavasti kuin kaupunki olisi halunnut. Omistaja ei esimerkiksi antanut lupaa avata kiinteistön rakenteita tutkimuksia varten.Koska rakenteita ei päästy tutkimaan, väitteet sisäilmaongelmista perustuvat siis lähinnä henkilöstön kertomiin kokemuksiin.Fox Centerin toimitusjohtaja Arto Kettunen vahvistaa sähköpostitse, että sisäilmatutkimuksille annettiin lupa siten, että tutkimukset eivät vahingoita kiinteistöä.”Sisäilman laatu on ollut vuokratuissa tiloissa mittausten mukaan S1 luokkaa eli hyvä”, Kettunen sanoo.talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola https://www.hs.fi/haku/?query=antti+peltola toimi puheenjohtajana uusien tilojen vuokraamisesta päättäneen kiinteistöallianssin johtoryhmässä. Hänen mukaansa asiassa on toimittu kaikin puolin oikein.Peltola sanoo, että Sähkötalon kiinteistö päätettiin vuokrata, koska hyvät tilat olivat tarjolla.”Järvenpään kaupungilla on tällä hetkellä ongelmia tilojen kanssa. Tilaratkaisuihin liittyen pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kaikki ulkopuoliset tarjoajat”, Peltola sanoo.

Millaisia ongelmia tilojen kanssa on ollut?

Walssin

”Huonokuntoisia rakennuksia, sisäilmaongelmia. Sellaisiin kohteisiin ei haluta henkilöstöä laittaa.”Entinen valaisinmyymälä ei sopinut suoraan sellaisenaan Walssin käyttöön, vaan kaupunki teetti myymälässä muutostöitä noin 100 000 euron arvosta.toiminta uusissa tiloissa alkoi tammikuussa. Samalla toiminta ja vuokranmaksu siirtyivät sote-kuntayhtymälle, joka on vuoden alusta lähtien vastannut jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.Vuokrasopimuksen mukaan 530-neliöisistä tiloista maksetaan vuokraa 12 euroa neliöltä eli 6 360 euroa kuukaudessa. Vuokraan eivät sisälly sähkö ja vesi.Sopimus on voimassa määräaikaisesti vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.