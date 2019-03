Järvenpää

Kokonainen kaupunkikeskusta rakennettiin oikukkaan savimaan päälle ja nyt talot ovat alkaneet vajota

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Savinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tupalantien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos