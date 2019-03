Järvenpää

Näin 15-vuotias Eetu Risikko hankki kesätyön: rohkea koputus yritysten ovelle ja suora kysymys

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy