Järvenpää

Järvenpäällä on kova usko väestönkasvuun: Vuonna 2040 kaupungin asukasluku on 60 000

Järvenpää uskoo

Luonnosvaiheessa

kaupungin asukasmäärän kasvavan voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana.Kaupungin on kirjannut valmisteilla olevaan yleiskaava 2040:een, että Järvenpäässä asuisi 60 000 asukasta vuonna 2040. Tämän vuoden alussa Järvenpään asukasluku oli 43 410.Työpaikkoja Järvenpäässä olisi yleiskaavan mukaan 15 000–17 000 vuonna 2040.Yleiskaavaluonnoksen mukaan Järvenpään alueen rakentaminen keskittyy lähivuosina erityisesti kaupungin keskustaan ja asemanseuduille. Etenkin Ainolan ja 2030-luvulla myös Haarajoen ja Saunakallion asemanseudut kehittyvät.Uusia asumisalueita on kaavoitettu myös Vanhankylän Stålhanentien varteen, Terholan asuinalueen laajentumisalueelle sekä jo edellisessä yleiskaavassa osoitetuille asuinrakentamisen alueille.olevassa yleiskaavassa tarkastellaan kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka.Yleiskaavaluonnosta esitellään ensimmäisen kerran torstaina 25. huhtikuuta kello 17.30 Seutulantalolla, osoitteessa Seutulantie 12.Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 24. toukokuuta saakka ja palautetta luonnoksessa voi lähettää osoitteeseen tekninen.palvelu@järvenpaa.fi