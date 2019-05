Järvenpää

Karavaanarit saattavat joutua lähtemään Vanhankylänniemestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvenpään Vanhankylänniemen karavaanarialueen jatko on avoin.Aiemman yrittäjän sopimus karavaanarialueen vuokraamisesta päättyi huhtikuun lopussa. Tuolloin myös suurin osa karavaanareiden määräaikaisista vuokrasopimuksista päättyi, kymmenkunta sopimusta jatkuu elokuun loppuun asti.Järvenpään yrityspalvelut tekee nyt selvityksen siitä, kuinka Vanhakylän kartanon alueen yritystoimintaa voitaisiin kehittää. Selvityksessä on tarkastellaan myös karavanaarialueen jatkoa.Järvenpään kaupunginhallitus päätti selvityksen tekemisestä kokouksessaan maanantaina.Käytännössä päätös tarkoittaa, ettei uusia vuokrasopimuksia karavaanareiden kanssa tehdä ennen kokonaisselvityksen valmistumista. Selvityksen aikana nyt vaunujen alla olevalla maaperällä parannetaan nurmikon kuntoa.Kaupunginhallituksen esitystekstissä huomautetaan, etteivät Vanhankylänniemen infrastruktuuri tai palvelutaso täytä nykyaikaisia karavaanari- tai leirintäalueen vaatimuksia. Karavaanarialueen vetovoimaisuuden lisääminen vaatisi investointeja, joiden kohteet on selvitettävä.