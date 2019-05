Järvenpää

Lattian alle jäi kosteutta rakennustöissä: Muutaman vuoden vanha koulu suljetaan ja revitään auki

Anttilan koulun laajennusosasta on löytynyt kosteutta ja toimenpidearvot ylittäviä mikrobeja. Tästä syystä koulun laajennusosa suljetaan korjausten ajaksi.Järvenpään kaupungin tiedotteen mukaan koulun perusopetus saadaan kuitenkin sulun ajaksi mahtumaan samalla tontilla oleviin tiloihin.Koulussa on tehty kevään aikana tutkimuksia, joilla on selvitetty ilmoitettujen sisäilmaoireiden syitä.Alustavien tuloksien mukaan urheilukentän puoleisen laajennusosan ulkoseinärakenteen eristetilasta otettujen materiaalinäytteiden mikrobit ylittävät toimenpidearvot kahdessa luokkatilassa. Luokkatilat ovat olleet poissa käytöstä.Lisäksi laajennusosan lattiarakenteissa on kosteutta, ja kaikki lattiapinnoitteet täytyy uusia. Kaupungin tiedotteen mukaan kosteus on todennäköisesti rakennusaikaista.otettiin käyttöön 2011. Kesän aikana laajennusosa suljetaan ja eristetään vanhasta osasta. Samalla selvitetään tarkemmin laajennusosan korjaustarpeet ja niiden laajuudet.Kaupunki on varautunut, että projekti kestää arviolta 6–9 kuukautta.Koulun vanhassa osassa jo aiemmin aloitetut peruskorjaukset valmistuvat kesän aikana. Elokuussa perusopetus sijoitetaan peruskorjattuihin vanhoihin tiloihin sekä niin sanottuun pihakouluun, joka on ollut varhaiskasvatuksen käytössä.Anttilan esikouluryhmät sijoitetaan muihin varhaiskasvatuksen tiloihin Järvenpäässä, joten koulussa ei järjestetä esiopetusta ensi lukuvuonna.Anttilan koulu on rakennettu 1957 ja peruskorjattu jo kertaalleen 1990–1991.