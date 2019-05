Järvenpää

Aavemainen huvila on seissyt keskeneräisenä paraatipaikalla jo kohta 20 vuotta – Taustalla on katkera perherii

Talosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rissasen

Kaupunki