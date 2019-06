Järvenpää

16-vuotiaalle Leo Rekolalle kerrottiin, ettei kesä­työ­paikkaa tulekaan: toimelias nuori päätti tienata rahans

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Junaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahvipyörän