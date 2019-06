Järvenpää

Järvenpää haluaa lisäselvityksiä HSL-jäsenyydestä

haluaa tehdä lisäselvityksiä kaupungin mahdollisesta liittymisestä HSL-alueeseen.Järvenpään kaupunginhallitus käsitteli kaupungin mahdollista HSL-jäsenyyttä kokouksessaan maanantaina. Kokouksen esityslistalla oli lisäselvitysten tarpeesta päättäminen.Järvenpään mahdollisen HSL-jäsenyyden vaikutuksesta on aikaisemmin tehty laaja selvitys, joka julkaistiin toukokuun lopussa. HSL:n edustajat tarkensivat maanantain kokouksessa selvityksen tuloksia kaupunginhallitukselle etenkin junaliikenteen kehitysmahdollisuuksien osalta.toteaa päätöksessään, ettei jo tehtyyn selvitykseen tarvita auditointia. HSL:n tulee kuitenkin täydentää selvitystä vastaamalla valtuustoryhmien esittämiin kysymyksiin täsmällisemmin. Lisäksi mahdollisen jäsenyyden verovaikutuksista tehdään vielä erillinen kevyt selvitys.Järvenpään kaupunki aikoo myös kesän jälkeen vielä kartoittaa lisää asukkaiden näkemyksiä kaupungin HSL-jäsenyydestä. Järvenpään on tarkoitus päättää mahdollisesta HSL-jäsenyydestä ensi syksynä kaupunginvaltuustossa.Aikaisin mahdollinen ajankohta Järvenpään mahdolliselle HSL-jäsenyydelle on vuoden 2021 tammikuu. Järvenpään naapurikunnat Kerava, Tuusula ja Sipoo kuuluvat jo HSL-alueeseen.