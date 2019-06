Järvenpää

Keskelle Järvenpäätä kaivettiin tyhjä monttu yhdeksällä miljoonalla eurolla: Nyt paikalle suunnitellaan 20-ker

Järvenpääläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YIT:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/jarvenpaa/art-2000005849483.html

https://www.hs.fi/kaupunki/jarvenpaa/art-2000005973697.html