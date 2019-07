Järvenpää

Yli kuukauden suljettuna ollut Järvenpään kirjasto avaa jälleen ovensa

Yli

Kirjastoa

kuukauden suljettuna ollut Järvenpään kirjasto avaa ovensa maanantaina. Kirjasto on ollut kiinni kesäkuun alusta lähtien, koska kirjaston parkettilattioita huollettiin.Parkettihuolto päätettiin tehdä alkuvuodesta alkaneen remontin yhteydessä. Nyt myös remontti on valmistunut, joten kävijät pääsevät maanantaina tutustumaan kirjaston uudistettuihin tiloihin.Remontin aikana on uudistettu erityisesti lehtisalin ja aikuisten osaston tiloja. Kirjaston tiedotteen mukaan aulatilat ovat avartuneet ja lainausautomaatteja on sijoitettu myös lähelle kokoelmia. Lehtisalissa on uusia sähköpistokkeilla varustettuja työskentelypöytiä ja mukavia istuimia.on remontoitu koko alkuvuosi, koska sen yhteyteen avataan myöhemmin tänä vuonna omatoimikirjasto. Tilat itsepalvelukirjastolle on tarkoitus muodostaa kaupunginkirjaston nykyisistä aulatiloista ja lehtisalista.Remontti jatkuu jälleen syys–lokakuussa, minkä jälkeen omatoimikirjasto on määrä ottaa käyttöön.Omatoimikirjaston tarkoitus on lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää itsenäisesti tiettyjä kirjaston palveluita muun kirjaston ollessa suljettuna. Järvenpään kirjaston tiedotteen mukaan omatoimikirjasto kasvattaa kirjaston aukioloaikoja varhaisaamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.Omatoimiaikana kirjaston tilassa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kulunvalvonnalla ja kameroin. Kirjaston itsepalvelutiloihin pääsee sisään kirjastokortilla ja tutulla kirjaston tunnusluvulla, joka on käytössä automaateilla ja verkkokirjastossa.