Järvenpää

Nuori mies pahoinpiteli iäkkään naisen Järvenpäässä

Iäkäs

nainen pahoinpideltiin Järvenpäässä Kaskitiellä keskiviikkona 17. heinäkuuta, Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa.Pahoinpitely tapahtui noin klo 12.15 Kartanon koulun lähistöllä. Väkivallan kohteeksi joutunut nainen on 73-vuotias.Teosta epäillyn nuoren miehen henkilöllisyys on poliisin tiedossa, ja esitutkinta on aloitettu.Tapausta tutkitaan pahoinpitelynä.