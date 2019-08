Järvenpää

Homekoulu määrättiin purettavaksi, mutta sen kalusteet siirrettiin muihin kouluihin: ”Hulluahan se olisi niitä

Purettavaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy