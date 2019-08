Järvenpää

Matkaa kertyi vain 270 metriä, mutta aikaa kului viisi tuntia: Hanna Talvitie löysi matkalta 1 410 tupakantump

Tienpiennar

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talvitie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy