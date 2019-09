Järvenpää

Emma Hyväri perusti satojen ihmisten avustusringin, jolta ei heru apua, jos rahat menevät alkoholiin tai shopp

”En minä haluaisi nähdä lasta, joka hyppii riemusta, kun saa uuden sängyn.”

Hyvärin

”Välillä joutuu toimimaan poliisina. Minä eniten tietysti. Olen tehnyt tätä pisimpään, joten se on minulle myös helpompaa, vaikkei ikinä tunnu hyvältä.”

Ryhmässä

Hyvärillä