poliisi jatkaa Järvenpäässä lauantai-iltana tapahtuneen ampumisen tutkimista. Poliisin tiedotteen mukaan tutkinnassa on saatu varmistettua, että alueella on ammuttu useamman kuin yhden kerran pitkäpiippuisella aseella.Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelyn yrityksenä ja ampuma-aserikoksena.Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijähavaintoja ampumisesta. Poliisin mukaan tapahtumapaikalta poistui mahdollisesti loukkaantunut verta vuotanut tumma mies, josta kaivataan myös havaintoja.Sunnuntaina poliisi kertoi, että epäiltyä ampujaa on tavoiteltu mutta häntä ei ole löydetty.Ampuminen tapahtui lauantai-iltana Järvenpään keskustassa Pajalan alueella.