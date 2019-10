Järvenpää

Kaupungin toimitiloja tulossa Perhelä-kortteliin

kaupunki vuokraa toimitiloja suunnitteilla olevasta Perhelä-korttelista. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina.Kaupungin toimitilat varaavat alle puolet Perhelän toimistotiloista. Järvenpää tekee vuokrasopimuksen 15 vuodeksi, jos YIT:n kanssa päästään sopimukseen korttelin toteuttamisesta.Perhelän korttelia koskeva toteuttamissopimus tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon loppuvuodesta. Jos hanke toteutuu, Perhelän tiloihin muuttaa työskentelemään noin 250 kaupunkikonsernin työntekijää, jotka tällä hetkellä on hajautettu useisiin eri toimipisteisiin kaupungintalon sulkemisen jälkeen.rakentaminen on edennyt takkuillen. Kaupunki ehti hioa suunnitelmia korttelista Lujatalon kanssa 2,5 vuotta, kunnes yritys vetäytyi hankkeesta viime vuoden syksyllä samoihin aikoihin, kun rakentamisen piti alkaa. Tmän vuoden tammikuussa Järvenpää valitsi Perhelän aiesopimuskumppaniksi YIT:n.Kortteliin on suunniteltu 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa sekä toimisto- ja liiketiloja. Suunnitelmassa asuntoja on yhteensä noin 300.