Perhelä-korttelin toteuttaminen alkaa lopultakin. Asia varmistui maanantaina, kun Järvenpään valtuusto päätti myydä Perhelän tontin YIT:lle yhdessä laaditun toteuttamissopimuksen mukaisin ehdoin.Valtuuston päätöksen myötä Perhelä-korttelin kehittäminen etenee seuraavaan vaiheeseen. Korttelin kaavoitus alkaa ensi vuoden alkupuolella. Tavoitteena on, että korttelin rakentaminen alkaa vuonna 2021.on suunniteltu 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa ja toimisto- ja liiketiloja. Suunnitelmassa asuntoja on yhteensä noin 300.Järvenpään kaupunki vuokraa toimitiloja korttelista. Perhelän tiloihin muuttaa työskentelemään noin 250 kaupunkikonsernin työntekijää, jotka tällä hetkellä on hajautettu useisiin eri toimipisteisiin kaupungintalon sulkemisen jälkeen.Perhelä-korttelin rakentamisen piti alkaa viime vuoden lokakuussa. Kohteen toteuttajaksi valittu rakennusliike Lujatalo vetäytyi kuitenkin hankkeesta kalkkiviivoilla. Tämän jälkeen korttelin toteuttajaksi valikoitui YIT.