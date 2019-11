Järvenpää

kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodeksi 2020 sekä kaupungin investointiohjelman seuraavalle kymmenelle vuodelle. Investointiohjelmasta äänestettiin ja päätökseen sisällytettiin kaksi toimenpidealoitetta.Toinen on investointitarpeiden tarkastelu ja mitoitus kaupungin oletetun kantokyvyn mukaiseksi ja toinen Sibeliuksenväylän alikulun rakentamisen hyöty–haittasuhteiden tarkastelu.Vuosille 2020–2029 hyväksytty investointiohjelma on mittava kaupungin taloustilanteesta huolimatta. Suurimpia lähitulevaisuuden hankkeita ovat Järvenpään Yhteiskoulun, Harjulan koulun ja Hyvinvointikampuksen rakentaminen. Vuosittaiset nettoinvestoinnit ovat 40–74 miljoonaa euroa, ja koko kauden nettoinvestoinnit 550 miljoonaa euroa.Taloussuunnitelma vuosiksi 2020–2023 sekä talousarvio vuodeksi 2020 hyväksyttiin myös äänestysten jälkeen.Opetuksen ja kasvatuksen liikkumavaratoimenpiteistä jätetään käyttämättä 50 prosenttia. Ne koskevat koulujen avustus- ja ohjaushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen ryhmäavustajien vähentämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömäärää vähennetään mutta ei niin paljon kuin kaupunginhallituksen alkuperäisessä esityksessä on mainittu.tulos pysyy tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta tappiollisena taloussuunnitelmakauden kaksi ensimmäistä vuotta. Taloussuunnitelma on laadittu niin, että tulos on plussalla vuonna 2022 ja sen jälkeen. Vuoteen 2022 mennessä kaupungin toimintojen käytössä olevia tiloja ja tilakuluja karsitaan kymmenellä prosentilla.Suunnitelmassa on huomioitu valtuuston aiemmin päätös HSL:ään liittymisestä vuoden 2022 alusta.Ensi vuonna Järvenpään veroperusteet pysyvät ennallaan lukuun ottamatta rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia. Sitä korotetaan 4,35 prosentista kuuteen prosenttiin.Valtuusto hyväksyi samassa kokouksessa myös resurssiviisas Järvenpää -tiekartan, joka korvaa esimerkiksi Järvenpään kestävän kehityksen Järkevä-ohjelman.Tiekartan mukaan Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin, kuten jätteettömyyteen, vuoteen 2050 mennessä. Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.