Järvenpää

Järvenpäässä odotettavissa sateinen aamu, iltapäivän lämpötila pysyttelee yhdessä asteessa

Iltapäiväksi

Järvenpäähän on luvassa samanlämpöistä säätä kun eilen.Ilmatieteen laitos ennustaa, että kello kolmelta lämpötila on yksi celsiusastetta, kun se eilen samaan kellonaikaan oli niin ikään yksi astetta. Tuulen tai ilmankosteuden takia lämpötila tuntuu viileämmältä. Vuorokauden ylin lämpötila on 3 astetta ja alin 1 astetta, arvioi sääennuste aamuseitsemältä.Sateen mahdollisuus on aamupäivällä kohtalainen. Aamupäivällä kello 7–11 sateen todennäköisyys on keskimäärin 35 prosenttia, iltapäivällä kahdentoista ja viiden välillä 28 prosenttia ja illalla kello kuuden ja yhdentoista välillä 18 prosenttia.Katso tarkempia tietoja sateista sadetutkan kuvasta.Teksti on tuotettu ohjelmallisesti Ilmatieteen laitoksen tietojen pohjalta.