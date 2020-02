Järvenpää

Opettaja halusi näyttää, miten ”läpällä” someen jaetuille kuville voi käydä – Lasten testi levisi verkossa kui

Imatra

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy