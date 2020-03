Noin kilometrin päähän Järvenpään keskustasta, aivan Tuusulanjärven kupeeseen, on kovaa vauhtia nousemassa uusi asuinalue. Elovainioksi nimettyyn kristilliseen kortteliin on tulossa 50 erikokoista asuntoa.

Samalla alueella sijaitsee jo ennestään Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ja päiväkoti. Hanketta edistää kristillinen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry.

Kiinnostus kristillistä asumista kohtaan on ollut suurta ja ensimmäiset tutustumisnäytöt ovat kantaneet hedelmää. Tällä hetkellä kahdeksan korttelin asunnoista on jo myyty ja seitsemän on varattu. Toistaiseksi kortteli on saanut liikkeelle vain asuntoja omaan käyttöön ostavia.

”Meillä on pitkät jonot sellaisia, jotka haluaisivat muuttaa vuokralle, mutta yrityksistä huolimatta emme ole saaneet vielä sellaista isompaa vuokra-asuntosijoittajaa”, sanoo Elovainion asuinalueen tiedotuksesta vastaava Marja-Leena Pellikka.

Vuokria haluttaisiin pitää kohtuuhintaisina. Siksi tuotto, jonka sijoittaja voi saada, ei Pellikan mukaan ole ehkä yhtä suuri kuin mitä mahdollisesti muualla voisi saada.

”Ihan hyvä tuotto se kuitenkin on tätä nykyä, ja tänä päivänä hyvät vuokralaiset ovat rahanarvoinen asia. Eikä heitä tarvitse etsiä, vuokralaiset ovat jo olemassa. Ja ne ovat taatusti sellaisia, etteivät ne pane ranttaliksi siellä!”

Tulevien asukkaiden joukkoon kuuluu tähän mennessä kaikenikäisiä – aina lapsiperheistä eläkeläisiin. Vaikka miljöö on kristillinen, se ei tarkoita, että tulevien asukkaiden on välttämättä oltava kristittyjä.

”Mikään suljettu yhteisö, jossa saarnataan ja määrätään sääntöjä tämä ei ole, vaan tämä on ihan kaikille avoin.”

Pellikka kuitenkin uskoo, että kristillinen viitekehys houkuttelee ihmisiä, joilla on samankaltainen arvomaailma.

”Vaikkei olisi syvästi uskovainen, se että kyseessä on kristillinen asuinalue kertoo jotain siitä, millaisia arvoja täällä on. Turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat ehkä ne asiat, jotka ovat kiinnostaneet ihmisiä eniten.”

Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsisivät muuttamaan uusiin koteihinsa tämän vuoden loppuun mennessä.