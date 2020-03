Radanvarsikunnissa harkitaan vuosittaisten uudenvuoden ilotulitusten korvaamista laservaloesityksillä.

Järvenpäässä ja Keravalla on tehty valtuustoaloitteet laseresityksistä, mutta lasereiden suuntaamisella on kuitenkin rajoituksia. Ilman rajoituksia laservalo voi haitata Helsinki-Vantaan lentokentän liikennettä.

Laservalo voi aiheuttaa vaaratilanteita lentoliikenteessä, jos valo osuu koneen ohjaamoon. Säteestä voi tulla silmävamma lentäjille tai säde saattaa häikäistä lentäjiä.

Helsinki-Vantaan lentokentän lennonjohdon apulaispäällikkö Pasi Olli sanoo, että Järvenpäässä laservalon aiheuttamat vaaratilanteet voidaan välttää, jos valo suunnataan pohjoisen suuntaan pois lentokentästä.

”Keravalla laservaloesityksen haittojen estäminen lentoliikenteelle vaatii enemmän järjestelyjä, koska alue sijaitsee lentokentän kiitotien jatkeella. Mikä tahansa suunta laservalolla on ongelmallinen lentoliikenteelle.”

Espoossa juhlistettiin vuoden 2019 alkamista laservaloesityksellä. Myös Espoossa laservaloalue sijaitsi kiitoteiden jatkeella. Espoossa ongelma ratkaistiin siten, että laservalo suunnattiin matalammalle. Tuolloin valo ei voinut osua koneen ohjaamoon.

Olli sanoo, ettei Espoon laservaloesitys aiheuttanut ongelmia lentoliikenteelle. Viime uutenavuotena Espoo ei järjestänyt laservaloesitystä.

Alla oleva video näyttää, millainen oli Espoon lasershow vuonna 2018

Laservalon haittoja lentoliikenteelle voidaan poistaa myös muilla tavoin.

”Saapuva liikenne voidaan myös määrätä lasernäytöksen ajaksi tavanomaista korkeammalle. Mahdollista on myös, että lentoliikenne ei käytä sellaista kiitotietä, johon laservalo osuu. Ongelmana on kuitenkin se, että sääolosuhteiden vuoksi tietyn kiitoradan sulkeminen ei välttämättä onnistu. Jos esimerkiksi lääkärikopterille tulee tehtävä laservaloalueelle, valoesitys on joka tapauksessa keskeytettävä.”

Järvenpää ja Kerava eivät ole vielä päättäneet, haluavatko kunnat järjestää laservaloesityksen vuodenvaihteessa tulevina vuosina.

Jos esitykset järjestetään, kuntien on haettava lupa esitykseen Säteilyturvakeskukselta. Lennonvarmistuksesta vastaava ANS Finland antaa lausunnon vaikutuksista ilmaliikenteelle.