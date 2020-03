Pentisolin toimitusjohtaja Jari Mäkinen töissään. Desinfiointiaineiden kysyntä on nyt niin kova, että myös yrityksen johto ja myyntihenkilökunta tekevät töitä tuotannossa. Kuva: Anne Tammela

Aika härdelli.

Näin järvenpääläisen Pentisol-yrityksen toimitusjohtaja Jari Mäkinen kuvailee tämänhetkistä tilannetta.

Uutiset tukalassa tilanteessa olevista yrityksistä, lomautuksista ja tulevista yt-neuvotteluista tulevat nyt tiuhaan tahtiin, mutta Pentisolilla on miltei päinvastainen tilanne. Muun muassa desinfiointituotteita valmistava yritys on nyt ennennäkemättömässä nousukiidossa.

”Minulla paukkuu viestejä Whatsappiin, LinkedIniin, sähköpostiin. Kun puhun puhelimessa, linjoilla odottaa viisi muuta puhelua. Asiakkaat käyttävät kaikkia mahdollisia väyliä, joita pitkin voi saada minuun yhteyttä. Meille tulee tilauksia Liettuasta, Ruotsista, Saksasta ja Italiaankin meni litran pulloissa tavaraa.”

Yrityksen johto ja myyntipuolen henkilökunta tekevät nyt töitä tuotannossa, mutta sekään ei riitä.

”Tehdään kaksitoistatuntisia päiviä joka päivä ja koneet käy koko ajan. Ollaan otettu jo lisää ihmisiä, esimerkiksi eiliseksi illaksikin tuli kaksi ulkopuolista auttamaan. Onneksi meillä on hommaa, koska kun paikalliset yritykset joutuvat lomauttamaan ihmisiä pystymme osalle tarjoamaan tuntiperusteisesti työtä.”

Työtahti järvenpääläisessä yrityksessä on nyt kova. Tuotannossa tehdään kaksitoistatuntisia päiviä ja lisävahvistuksellekin on ollut tarvetta. Vasemmalta Mila Laine, Anne Tammela ja Sanna Mäkinen. Takana Juha Tynkkynen ja oikealle Urho Riikonen. Kuva: Jari Mäkinen

Tähän mennessä noin 5–10 lisäihmistä on tullut tekemään vuoroja tuotannossa, mutta mikäli kysyntä vielä lisääntyy, Mäkisen mukaan useammallekin saattaa olla tarve.

Lue lisää: Mistä Järvenpäässä saa apua koronaepidemian aikana? Katso kattava listaus täältä

Pentisol on vuonna 1981 perustettu perheyritys, jota Mäkinen vetää yhdessä vaimonsa Sanna Mäkisen kanssa. Yritys valmistaa erilaisia tuotteita niin elintarvike- kuin teollisuuspuolelle.

Kasvua on Mäkisen mukaan ollut kansainvälisestikin muutaman vuoden, mutta sellaista kysyntää kuin viimeisten viikkojen aikana on nähty ei ole aikaisemmin ollut.

Desinfiointiainetta tarvitaan nyt kaikkialla niin käsiin kuin myös esimerkiksi erilaisiin pintoihin. Tuotanto on ruuhkautunut, vaikka päivässä koneet puskevat ulos useita kymmenkuntatuhatta pulloa desinfiointiainetta. Sen lisäksi valmistetaan myös useita tuhannen litran kontteja päivässä. Sellaisista ulkomailla toimivat valmistajat voivat sitten siirtää tuotetta omiin pakkauksiinsa.

”Tilanne on meillä poikkeuksellinen. Tämä myyntipiikki on ihan omaa luokkaansa. Suorilta käsin en osaa sanoa kuinka moninkymmenkertainen kysyntä on nyt verrattuna normaalitilanteeseen, mutta jonot ovat pitkät. Niin kotimaassa kuin ulkomaillakin tavaraa loppuu kaikkialla ja tilataan niin suuria määriä, ettei sitä millään saa tuutista ulos kerralla.”

Desinfiointiainepulloja ennen nupitusta. Pulloja tuotetaan tällä hetkellä kymmenkuntatuhatta päivässä. Kuva: Jari Mäkinen

Tilauskantaa riittää pitkälle tulevaisuuteen. Mäkisen mukaan toimituksia pyritään pilkkomaan eriin, jotta kukaan ei joutuisi odottamaan kohtuuttoman pitkään.

”Lava sinne, toinen lava tuonne. Näin kaikki saavat jotain. Tilausten kokonaismäärät ovat nyt sellaisia, että siinä kestäisi muuten pitkään. Mekin olemme vain pieni perheyritys, teemme sen minkä pystymme ja ehdimme. Onneksi meillä on hyvä laitteisto ja hyvä henkilökunta.”

Keski-Uusimaa uutisoi aiheesta ensimmäisenä.