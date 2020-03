Viranomaistiedotteet

Koronaviruksesta on koottu kattavasti tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuille. Valtioneuvoston verkkosivustolle on koottu ministeriöiden tuottamaa sisältöä koronaviruksen vaikutuksista eri hallinnonaloilla sekä kaikkien ministeriöiden koronavirusaiheiset ajankohtaisaineistot.

Terveydenhuolto

Koronaviruksen hoidossa terveydenhuollon päivystysapupalvelut ja terveyskeskukset ovat ruuhkautuneet. Niissä etusijalla ovat kiireellistä hoitoa tarvitsevat ihmiset. Terveysasemien omilla verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä nettipalveluita erilaisten tautien oireiden selvittämiseen.

Lievissä tapauksissa taudin oireita hoidetaan pysymällä kotona ja minimoimalla kontaktit muihin ihmisiin. Kotona ollessa tietoa saa monilta verkkosivuilta ja kiireellisissä tapauksissa puhelimitse.

Koronaviruksen sairastaminen tai epäily. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai influenssan, pysyttele kotona vähintään viikon ajan oireiden alkamisesta. Kotona tulee olla niin kauan kuin oireet kestävät. Oireiden loputtua kotiin tulee jäädä vielä yhden oireettoman päivän ajaksi.

Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Vakavia oireita ovat hengenahdistus tai yleistilan heikkeneminen. Riskiryhmään kuuluvilla vakavia oireita ovat myös äkillinen kuume (38 astetta tai yli), kurkkukipu ja yskä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n määritelmän mukaan riskiryhmiin kuuluvat yli 70-vuotiaat henkilöt, pitkäaikaissairauksista kärsivät aikuiset sekä lapset, joilla on vaikea perussairaus tai puolustuskykyä lamaava lääkitys.

Kotihoito. Lievissä tapauksissa taudin oireita hoidetaan pysymällä kotona ja minimoimalla kontaktit muihin ihmisiin. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Ohjeita kotihoitoon ja paljon muuta koronatietoa löytyy Terveyskylä-verkkopalvelusta. Tietoa voi etsiä sivulta esimerkiksi kirjoittamalla etusivulla hakukenttään sanan ”korona”.

Oireiden itsearviointi verkossa. Omia oireitaan voi arvioida HUS:n ja THL:n verkkopalveluissa. Verkkosivuilta löytyy ohjelmia, jotka arvioivat tartunnan todennäköisyyttä ja laboratorionäytteen tarvetta lomakkeelle annettujen vastausten perusteella.

Terveyskylä-sivuston Koronabotti

Omaolo-sivuston oirearviokysely

Terveydenhuollon päivystävät puhelimet. Monet puhelinpalvelut ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet. Niihin kannattaa soittaa ainoastaan silloin, jos kotihoidolla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää riittävä syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille.

Päivystysapu: 116 117

Numero on avoinna ympäri vuorokauden. Numerosta saa ohjeita oikeaan toimimiseen, jos ei voi odottaa terveysaseman aukeamista. Numerosta ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja annetaan ohjeita itsehoitoon.

Palvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut, joten tähän numeroon tulee soittaa ainoastaan silloin, jos kotihoidolla ei pärjää.

Valtakunnallinen neuvontanumero: 0295 535 535

Puhelin on avoinna arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Se on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka eivät voi hakea tietoa internetistä. Palvelua saa mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tekstiviestineuvonta on numerossa 050 902 0163. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää puhelinta esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia.

Järvenpään koronahoitopuhelin p. 019 226 0099

Terveyttä koskeviin kysymyksiin vastaa ja niistä viestii Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut (Keusote). Numero on avoinna arkisin klo 8–20. Numeroon voi soittaa, jos sinulla on ylähengitystieinfektio, etkä pärjää enää kotihoidon ohjein. Numeroon tulee soittaa vain vakavien oireiden takia.

Koronavirustartunta epäilystä järvenpääläiset voivat myös tehdä nettipalvelussa oirearvion, johon saa vastauksen samana päivänä.

Järvenpään ajankohtaista tietoa kuntalaisille koronavirustilanteesta löytyy täältä.

Terveysasemat. Jos oireet ovat lieviä ja kotihoito riittää, pysy ensisijaisesti kotona. Älä mene terveysasemalle, jos epäilet koronavirustartuntaa. Terveyskeskukseen voi soittaa, jos vakavia oireita ilmenee. Lievissä tapauksissa vältä soittamista ruuhkautuneisiin palveluihin. Myöskin sairaaloissa ja asumispalveluyksiköissä rajoitetaan vierailuja.

Vältä menemistä terveyskeskukseen tai apteekkiin, jos sinulla on yskä, kuume tai hengenahdistus ja olet käynyt viimeisen 2 viikon aikana alueella, jossa on uuden koronaviruksen riski, tai olet ollut suorassa yhteydessä vahvistettuun koronavirustapaukseen.

Kiireellinen sairaanhoito. Äkillisissä ja kiireellisissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa voi soittaa hätänumeroon 112. Henkeä uhkaavia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet ja äkillinen kouristelu.

Lääkkeet. Koronaviruspandemian aikana apteekki voi erityisistä syistä poiketa Kelan ohjeiden mukaisista lääkkeiden toimitusväleistä ja joustoajoista. Menettelyllä on tarkoitus vähentää ylimääräisiä apteekkikäyntejä koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi. Tässä vaiheessa poikkeusmenettelyä voi käyttää lääkeostoihin, joissa asiakkaan aiemmin ostamat lääke-erät loppuvat ennen 1.6.2020.

Kotona on hyvä olla aina varmuuden vuoksi särkylääkettä, kuten ibuprofeenia tai parasetamolia sisältäviä valmisteita, joita voi käyttää särkylääkkeitä kuumeen ja kivun hoitoon. Itsehoitolääkkeitä saa myydä vain itsehoitoon hyväksytyn suurimman pakkauksen. Lisäksi kotona kannattaa pitää haavanhoito- ja sidetarvikkeita. Lääkkeiden tilaamisen ja apteekkiasioinnin voi hoitaa myös verkossa.

Järvenpään apteekeista palvelevat:

Järvenpään 1. Farma apteekki (Mannilantie 44, Järvenpää) on avoinna parillisilla viikoilla ma–pe klo 9–19 ja la klo 9–14 sekä parittomina viikkoina ma–pe klo 9–21, la klo 9–17 ja su klo 11–15.

Järvenpään 2. Uusi apteekki (Citymarketintalo, Helsingintie 41, Järvenpää) on avoinna parillisilla viikoilla ma–pe klo 9–21, la klo 9–17 ja su klo 11–15 sekä parittomina viikkoina ma–pe klo 9–19 ja la klo 9–14.

Henkistä tukea: puhelinpalveluita ja chatteja

Järvenpään sosiaali- ja kriisipäivystys. Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys vastaa akuutin traumaattisen kriisin kriisityöstä Järvenpäässä, Keravalla, Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa. Puhelin on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystykseen voi soittaa akuuteissa kriisitilanteissa. Niitä ovat esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen ja tulipalo sekä erilaiset onnettomuustilanteet. Kriisityöntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa. Akuutti kriisiapu on puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia.

Seniori-info. Järvenpää seniorineuvonta palvelee numerossa arkisin klo 9–11, Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta. Puhelinneuvonta antaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Sieltä ei saa terveysneuvontaa. Puhelinneuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi käyttää internetiä. Puhelin (0295 535 535) on avoinna arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Tekstiviestipalvelu (p. 050 902 0163) on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi puhua puhelimessa. Palvelu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin.

Valtakunnallinen Korona-info. Valtioneuvoston verkkosivujen Korona-info-chatista saa yleistä tietoa koronaviruksesta mutta ei terveysneuvontaa. Chat-ikkuna löytyy verkkosivun oikeasta alareunasta. Chat-palvelu saattaa olla ruuhkautunut.

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin. Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää päivittäin ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Keskusteluapua saa koronaviruksen aiheuttamiin huoliin tai mihin tahansa muihin kriiseihin tai murheisiin. Ruotsinkielinen puhelin (09 2525 0112) päivystää ⁠ma ja ke klo 16–20 sekä ti, to ja pe klo 9–13⁠. Kriisipuhelimen arabian- ja englanninkielinen linja (09 2525 0113) päivystää ma ja ti klo 11–15, ⁠ke klo 13–16 ja 17–21⁠ sekä to klo 10–15⁠.

Mielenterveyden keskusliiton neuvonta. Mielenterveysneuvontaan ja vertaistukipuhelimeen voi soittaa millä tahansa huolen aiheella. Puhelimen lisäksi neuvoja annetaan chatissa. Kasvokkain tapahtuva neuvonta on nyt tauolla, mutta verkko- ja puhelinneuvontaa on vahvistettu. Verkkosivuille on koottu myös tietoa ja artikkeleita mielenterveyden häiriöistä sekä ongelmista selviämisestä. Verkkosivulla päivittyy lista palveluista. Neuvonta-chat on avoinna ma–to klo 12–15. Valtakunnallinen mielenterveysneuvonta (020 391 920) on avoinna arkisin klo 10–15. Puheluun vastaa ammattilainen. Vertaistukipuhelin (0800 177 599) on avoinna arkisin klo 10–15. Puheluun vastaa mielenterveysongelmia itse kokenut ihminen.

Hyvä kysymys. Väestöliiton verkkopalvelussa on suomalaisten järjestöjen tuottamia palveluita ja vertaistukea. Omia palveluita on suunnattu eri ikäryhmille: nuorille, aikuisille, ikäihmisille ja perheille. Tietoa ja tukea koronaepidemian aikana saa esimerkiksi ryhmä-chateista, joita järjestetään eri aiheista. Psykoterapeuttien pitämä ajanvaraus-chat on kahdenkeskinen reaaliaikainen kirjoitettu keskustelu asiantuntijan kanssa. Vapaista vastaanottoajoista voi varata itselleen sopivan ajan. Chateissa keskustelua käydään nimimerkillä, ja niiitä ohjaavat järjestöjen asiantuntijat tai koulutetut vertaisohjaajat.

Juttukorva. HelsinkiMissio on avannut uuden Juttukorva-puhelinpalvelun lievittämään kaikenikäisten yksinäisyyttä poikkeustilanteen keskellä. Juttukorvaan voivat soittaa kaiken ikäiset yksinäiset kaikkialta Suomesta. Juttukorvassa voi keskustella järjestön työntekijän kanssa mistä tahansa aiheesta. Puhelinpalvelu (045 341 0504) on avoinna arkisin klo 13–15.

Kirkon keskusteluapu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse tai verkon kautta. Lisätietoja löytyy eri seurakuntien verkkosivuilta ja somekanavista. Kirkko tarjoaa keskusteluapua sekä henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia, koulutettuja vapaaehtoisia sekä kirkon työntekijöitä. Palveleva puhelin (0400 22 11 80) on avoinna päivittäin klo 18–24. Palveleva chat on avoinna arkisin klo 12–20. Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja anonyymeja.

Aamukorva. HelsinkiMission Aamukorvasta tavoittaa keskustelukumppanin aamun varhaisina tunteina. Puheluun vastaa tehtävään koulutettu vapaaehtoinen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Aamukorva (p. 045 341 0504) on avoinna päivittäin klo 5–8. Palvelu on tarkoitettu yli 60-vuotiaille.

Lyssnande örat. HelsinkiMission ruotsinkielisille senioreille tarkoitettu puhelinpalvelu käynnistyy 24. maaliskuuta. Numero (045 341 0504) on avoinna ti–to klo 15–17. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja anonyymeja. Myöhemmin avataan myös englanninkielinen palvelu.

Senioripysäkki. Senioripysäkki-puhelimessa HelsinkiMission ammattiauttajat tarjoavat keskusteluapua yli 60-vuotiaille. Yhteydenottopuhelin (045 341 0506) on avoinna ma–to klo 9–11.

Järvenpään nuorisopalvelut ovat siirtyneet verkkoon. Nuorisopalvelut ovat kuulolla, jos jokin asia mietityttää, harmittaa, tylsistyttää tai muuten vain haluaa vaihtaa kuulumisia. Somessa on tarjolla juttuseuran lisäksi pelailua ja skabailua. Nuorisotyöntekijät löytyvät arkisin klo 16–20 Facebookista, Instagramista ja Discordista. Arkisin klo 8–16 tavoittaa puhelimitse myös nuorisopäällikön sekä erityisnuorisotyöntekijän akuuteissa ongelmissa.

Nuorten Väestöliitto. Väestöliiton nettipalveluissa voi keskustella koronavirukseen liittyvistä huolista. Verkkosivulle on koottu tietoa ja useita ja chat-palveluita nuorille. Sivusto on suunnattu 13–19-vuotiaille.

Nuorten kriisipiste. HelsinkiMission nuorten kriisipiste ja Krisjouren för unga tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua kriisityöntekijän kanssa. Palvelu on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille, aikuisille, pareille ja nuorten perheille. Puhelinpalvelu on avoinna ma–to klo 9–11. Suomeksi vastataan numeroissa 045 341 0583 ja 045 855 0945 sekä ruotsiksi numeroissa 045 341 0574 ja 044 765 4487.

Nuortennetti.fi. Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin (p. 116 111) on avoinna arkisin klo 14–2 ja la–su klo 17–20. Numerossa voi kysyä tai keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa itseä mietityttävästä asiasta. Puhelimen päivystävät aikuiset ovat vaitiolovelvollisia. MLL:n lasten ja nuorten chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa. Chat on auki su–ke klo 17–20. Ajanvarauschatissa voi keskustella vaitiolovelvollisen MLL:n ammattilaisen kanssa itselleen sopivaan aikaan. Ryhmächat-sivulla järjestetään yhteisiä chatteja torstaisin klo 16–17.30. Keskusteluja ohjaavat MLL:n koulutetut nuoret verkkotukioppilaat ja/tai aikuinen ammattilainen.

Sekasin-chat. Sekasin-chat on avoinna joka päivä: arkisin klo 9–24 sekä la–su klo 15–24. Sekasin on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29 -vuotiaille. Sitä ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Punaisen Risti, ja chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset eri ammattialoilta sekä koulutetut vapaaehtoiset. Chatissa voi puhua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Nyyti ry. Valtakunnallinen yhdistys Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä. Nyytin ryhmämuotoisessa chatissa jutellaan erilaisista opiskelijan arkea ja elämää koskettavista aihepiireistä. Chatissa on mukana aina Nyytin vapaaehtoiset tai työntekijät. Koronaepidemiaan liittyviä chatteja järjestetään torstaisin klo 18–20 ja tiistaisin klo 15–17.

Poikien puhelin. Väestöliiton Poikien puhelin on auttava palvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, koulutettu mieshenkilö. Puhelut voi soittaa nimettömänä, ja ne ovat luottamuksellisia. Puhelin (0800 94884) on avoinna arkisin klo 13–18. Poikien puhelimen chattiin pääsee verkkosivun oikeasta alakulmasta (puhelimessa vihreä palkki näkyy näytön alalaidassa). Chatissa käydään keskustelua kahden kesken Poikien puhelimen työntekijän kanssa, ja ne ovat luottamuksellisia ja nimettömiä. Chat on avoinna ma–to klo 13–18 ja pe klo 13–15.

Koulut

Järvenpään koulut ja oppilaitokset ovat kiinni, mutta peruskoulujen 1.–3. luokkien oppilaat voivat saada lähiopetusta. Opetusta annetaan tiettyjen päiväkotien tiloissa ja Yhteiskoulu Juholan toimipisteessä.

Järvenpään varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ovat alkaneet tuottaa erilaisia pedagogisia etämateriaaleja, jotka tukevat toimintaa ja oppimista poikkeusoloissa. Materiaaleista tiedotetaan tarkemmin Wilman ja Tenavanetin kautta, ja ne linkitetään myös kaupungin verkkosivuille.

Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalveluiden Lounaskahvila Cooperin Kulma (Myllytie 11) tarjoaa jatkossa huoltajille mahdollisuuden tilata ruoka-annoksia etäopiskeleville lapsilleen edulliseen hintaan. Lisätiedot ja tilausohjeet löytyvät Cooperin Kulman verkkosivuilta.

Liikkuminen

Julkinen liikenne: Joukkoliikenne kulkee normaalisti, mutta osin harvennetuin aikatauluin. Kaikkien liikennevälineiden ja asemien siivousta on myös tehostettu. Kuljettajien ja matkustajien välistä kontaktia pyritään välttämään. Turhaa matkustelua tulee välttää. Järvenpään sisäisen joukkoliikenteen reitit ja aikataulut löytyvät matka.fin oppaasta.

Paikallisjunien ajantasaisen liikennetiedotteet ja junamatkustamiseen liittyvät yleiset tiedotteet koronavirusepidemian aikana löytyvät tästä.

Taksin voi tilata lataamalla taksisovellutuksen Google Play - tai App Store-sovellutuskaupoista. Vain sovelluksella toimivat kuljetuspalvelut ovat pääkaupunkiseudulla Uber ja Yango.

Järvenpään alueella toimivat mm. Järvenpään Taksit 24/7, Lähitaksi ja Petax taksit.

Koronavirusepidemian aikana ei suositella matkustelua kotimaassa. Mökkimatkoja kannattaa myös harkita tarkkaan, sillä paikasta toiseen liikkuminen lisää taudin leviämisen riskiä. Mökkikuntien terveyspalvelut on mitoitettu vakituisten asukkaiden tarpeisiin, eivätkä kunnat epidemian laajentuessa kykene tarjoamaan hoitoa vierailijoille.

Pankit

Pankkiasiat. Useiden pankkien toimipisteet ovat auki rajoitetusti, samoin kassapalvelut. Pankkiasiat kannattaa hoitaa nyt verkossa tai käyttäen pankkien mobiilisovellutuksia. Kiireellisissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin puhelimitse. Käteisellä maksamisen sijasta tulee suosia mobiilimaksamista tai etämaksua.

Useimmat pankit myöntävät lyhennysvapaita kuukausia lainoille. jos vuokranmaksukyky on alentunut epidemian vuoksi, niin kannattaa olla yhteydessä vuokranantajaan, jonka kanssa voi sopia maksuaikataulusta. Vuokranmaksuun voi hakea asumistukea tai toimeentulotukea.

Ruuan kotiinkuljetuspalveluja

Ruuan verkkokauppa- ja kuljetuspalvelut toimivat normaalisti myös koronaepidemian aikana, mutta palvelut ovat ruuhkautuneet. Yksittäisiä tavarapuutteita saattaa esiintyä, joten asiakkaita pyydetään myös tilaamaan maltillisia määriä tuotteita. Ostokset voi useimmissa palveluissa hakea lähimmästä noutopisteestä tai tilata kotiin. Ostokset kannattaa maksaa jo tilaushetkellä, jotta vältetään ovella tapahtuva kontakti. Kuljettaja voi jättää etukäteen maksetun tilauksen sovitusti myös oven taakse, jolloin kuljettaja ottaa yhteyttä toimituksen tarkemmasta ajankohdasta.

S-ryhmän kauppojen, eli Prisman, S-marketin ja Alepan, ruuan verkkokauppa löytyy Foodie-palvelusta. Kotiinkuljetuksen hinnat alkaen 5,90–8,90 e, noutopisteestä haettuna 3,90–6,90 e.

K-ryhmän kauppojen ruokatavaroiden verkkokaupan löytyy K-ruoka-palvelusta. Kotiinkuljetuksen hinnat alkaen 9,90–12,90 e, noutopisteestä haettuna 4.90–6.90 e.

Matsmart myy ruokaa netissä 20–90 % alennuksella, joka olisi muuten päätynyt hävikkiin. Matsmart myy ainoastaan ruokaa, jonka toimittamiseen ei tarvita kylmäketjua. Se toimittaa tuotteita Postin toimipisteisiin kaikkialle Suomeen. Kotiinkuljetuksen hinnat alkaen 9.90 e, postin noutopisteisiin 3,90 e.

Kauppahalli24.fi toimittaa ruokaa kotiin pääkaupunkiseudulla. Kotiinkuljetus maksaa 3,99–9,99 e riippuen ostoskorin loppusummasta.

Valmiiksi suunniteltuja ruokakasseja resepteineen toimittavat kotiin pääkaupunkiseudulla muun muassa Sannan ruokakassi, Anton & Anton, Komero ja Ruokaboksi. Hinnat vaihtelevat tilauksen mukaan.

Ravintoloista tilattavia ruoka-annoksia kotiin kuljettavat muun muassa Wolt, Foodora ja Pizza Time.

Kirjastopalvelut

Järvenpään kirjasto on suljettu ja kaikki kirjastion tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti. Lainattuja aineistoja ei voi palauttaa, mutta lainat eivät myöskään eräänny kirjaston ollessa suljettuna.

Verkkokirjasto toimii ja useita kirjaston palveluita voi käyttää kirjastokortilla ja pin-tunnuksella myös kirjaston sulkuaikana. E-aineistot löytyvät verkkokirjaston ylävalikosta. Voit kuunnella omalta laitteeltasi musiikkia tai äänikirjoja, katsoa elokuvia, lukea kirjoja ja aikakauslehtiä, oppia soittamaan ja laulamaan videokurssilla tai katsoa musiikkivideoita.