Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ihmisiä on kehotettu pysymään mahdollisimman paljon kotona. Se on saanut monet perheet kaivamaan lautapelit esille. Myös järvenpääläisessä Kärkkäisten perheessä pelataan aktiivisesti, tosin se ei millään tavalla poikkeaa normaalitilanteesta.

”Lautapelit ovat olleet aina mukana. Jo lapsena ja nuorena pelattiin paljon. Kivojen sattumien kautta lautapeleistä tuli vielä oma ammatti”, sanoo peliartesaanina työskentelevä Pekka Kärkkäinen.

Yhdessä vaimonsa Tarja Vuokkovaaran kanssa Kärkkäinen pyörittää järvenpääläistä Suomen historiapelit -perheyritystä. Yritys tuottaa Suomen historiaan perustuvia vanhanaikaisia lautapelejä eri aikakausilta ja eri paikkakunnilta. Pelien visuaalisesta ilmeestä vastaa järvenpääläinen Heli Tiensuu.

”Näitä pelejä pelaamalla löytää varmasti sellaisia asioita, joita ei varmaankaan ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi. Suosittelen esimerkiksi Helsinki- ja Kuninkaantie-lautapelejä. Minulle henkilökohtaisesti rakkaimpia on meidän vanhimpiin peleihin kuuluva Suomenlinna-peli”, kertoo Kärkkäinen.

Kärkkäinen ja Vuokkovaara käyttävät suunnilleen puolet vuodesta pelien tekemiseen, markkinointiin ja myyntiin. Vilkkaimmillaan lautapelien myyntisesonki on juuri ennen joulua. Kun he eivät työskentele pelien parissa, he toimivat Tuusulanjärven matkailuoppaina. Molemmat ammatit täydentävät toisiaan hyvin.

”Historia on kaikessa meidän tekemisessä mukana konkreettisesti. Eletään tukevasti historiassa. Aina kun tekee mitä tahansa peliprojektia, niin siitä saa paukkuja opastuspuoleen ja päinvastoin.”

Historiakiinnostus heräsi Kärkkäisellä jo poikkeuksellisen varhain.

”Opin lukemaan viiden vuoden ikäisenä ja ensimmäisiä kirjoja, joita ahmin oli saksalaisen kenraali Kurt von Tippelskirchin neliosainen toisen maailmansodan historia. Siitä lähtien meikäläisen elämä lähti menemään vikasuuntaan”, Kärkkäinen heittää.

Historiapelit voivat ehkä tuntua melko spesifiltä lautapeligenreltä, mutta niillä on oma vakiintunut fanikuntansa. Historiapelit kiinnostavat kuitenkin laajempaa yleisöä, sillä monet oppivat niiden kautta paremmin kuin lukemalla kirjoja. Siksi Suomen historiapelit -lautapelejä käytetään myös oppimateriaalina kouluissa.

”On paljon ihmisiä, joille historiasta lukeminen ei tunnu hyvältä asialta, mutta kun pelilautaan sisällytetään kohteisiin liittyvää historiaa, se tarjoaa moniaistillisen tavan tutustua historiaan. Meidän pelejä ei voi pelata oppimatta uutta. Samalla se on myös sosiaalista ja yhdessä oleminenhan on pääsääntöisesti positiivista.”

Juuri yhdessä olemisessa piilee Kärkkäisen mukaan lautapelien pitkäaikainen suosio. Vaikka teknologian kehitys on mahdollistanut kaikenlaisten uusien viihdykkeiden markkinoille tulon, moni istahtaa edelleen mielellään perinteisen lautapelin ympärille.

”Nykyään aina sanotaan, että kaikki on netissä. Paljonhan sitä onkin, mutta lautapeleissä saa olla ihmisten kanssa läsnä positiivisella tavalla. Lapsille esimerkiksi lautapelit ovat hyvin sosiaalistava kokemus. Kaikilla on samat säännöt ja on pakko ottaa muut huomioon, vaikka totta kai kaikki haluavat voittaa.”

Suomen historiapelien Helsinki-lautapeli vie pelaajan aikamatkalle Helsingin menneisyyteen. Kuva: Pekka Kärkkäinen

Tällä hetkellä fyysisen etäisyyden ottaminen voi tuoda haasteita pelaamiseen, mutta silloin voi vaikka ottaa videopuhelun avuksi.

”Meidän pelejä pelataan paljon esimerkiksi isovanhempien ja lastenlasten kesken. Nyt voi ottaa vaikka yhteistä ruutuaikaa ja sitä kautta pelata. Kun historiapelejä pelaa isovanhempien kanssa, voi samalla käydä läpi suvun menneitä asioita pelaamisen ohella.”

Vaihtoehtoisesti voi itse heittäytyä pelinappulan rooliin ja lähteä kiertämään pelissä esiintyviä kohteita.

”Esimerkiksi Tuusulanjärvi-pelin voi toteuttaa niin, että vaikka itsekseen tai perheen kanssa pyöräillen kiertää aluetta. Vielähän on Suomessa sallittua perheen kesken liikkua.”

Kun Kärkkäiseltä kysyy, mikä peliartesaanin oma suosikkipeli on, vastausta ei tarvitse pitkään pohtia.

”Totta kai on pakko mainita Afrikan tähti. Nuorena poikana kun ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia matkailla, pääsi pelin kautta sielun silmin matkustamaan kohteisiin, joihin on aikuisiällä päässyt. Afrikan tähti on varmasti monelle muullekin suomalaiselle pelin arkkityyppi.”