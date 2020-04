Järvenpääläinen Niko Kotilainen, 15, seurasi huolestuneena ulkomaisia tiedotusvälineitä. Jo ennen kuin uusi koronavirus julistettiin pandemiaksi maaliskuun 11. päivänä hän pelkäsi, että Suomessakin tilanne saattaisi muuttua vakavaksi.

”Minulle tuli sellainen idea, että varmasti käsidesin kysyntä lähtee nousuun, ja sittenhän tämä hypoteesi varmistuikin”, kertoo Kotilainen.

Maaliskuun puolessavälissä käsidesi pääsi loppumaan lähes kaikista kaupoista ja apteekeista. Edelleen monet käsidesihyllyt ammottavat tyhjyyttään.

Kotilainen halusi omalta osaltaan auttaa käsidesipulaa ja alkoi valmistaa käsidesiä itse. Hän oli sosiaalisessa mediassa nähnyt päivityksen, jossa maailman terveysjärjestö WHO:n käsidesin valmistusohjeet mainittiin ja ne löytyivätkin sitten etsimällä WHO:n verkkosivuilta.

Toimintaa varten perustettiin äidin avulla kevytyritys ja tuotanto käynnistyi kylpyhuoneessa. Ensimmäinen erä valmistui maaliskuun lopussa ja koostui yli sadasta pullosta. Se myytiin tunnissa loppuun.

”Olin kyllä odottanut, että kysyntää olisi. Se, miten nopeasti tämä myytiin loppuun, tuli kuitenkin yllätyksenä.”

Yrityksen pääasiallinen toimialue on Hyvinkää, missä Kotilaisen äiti asuu. Asiakkaita on jonkin verran löytynyt myös Järvenpäästä.

Valmistustahti on luonnollisesti huomattavasti hitaampaa kuin tehdasolosuhteissa ja työtä on tehtävä kieli keskellä suuta.

”Etanoli, joka on käsidesin pääasiallinen tehoaine, on herkästi syttyvää ja vaarallinen kemikaali. Siksi valmistamme mahdollisimman pieniä eriä kerralla.”

Niko Kotilaisen käsidesiyrityksen toinen valmistuserä on nyt saatu valmiiksi. Ensimmäinen erä myytiin tunnissa. Kuva: Anna Kotilainen

Laissa ei kielletä käsidesin valmistamista kotioloissa, mutta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ryhmäpäälikkö Paula Haapasola ei suosittele sitä edes pienissä erissä.

”Tietysti kuka tahansa voi ryhtyä toiminnanharjoittajaksi, mutta kemikaalivirkamiehenä sanoisin, että kemikaalien kanssa tehtailu kannattaisi jättää ammattilaisille, joilla on käytettävissään kemikaalien käsittelyyn turvalliset tilat. Aineet voivat syttyä tosi herkästi pienestäkin kipinästä esimerkiksi sähkölaitteesta. Silloin ei ole väliä onko ainetta sangollinen vai kaksi”, sanoo Haapasola.

”Olisi ikävä lukea lehdestä, että jonkun talo paloi, koska tämä valmisti käsidesiä kotona. Ja jos näin köpelösti kävisi, että tulipalo syntyisi, niin en tiedä mitä vakuutusyhtiö sanoisi sellaiseen asiaan.”

Toinen ongelma tulee eteen, jos yksityinen henkilö myy valmistamaansa tuotetta eteenpäin. Tällöin häntä koskee automaattisesti kemikaalilain toiminnanharjoittajan velvollisuudet. Tuotteessa on esimerkiksi oltava kaikki asianmukaiset pakkausmerkinnät ja varoitusmerkinnät. On myös tehtävä kemikaali-ilmoitus Tukes:in tuoterekisteriin.

”Valmistaja on vastuussa siitä, että tuote on turvallinen ja tämä on yksityiselle henkilölle iso asia. Hänen pitää tietää mitä myy ja mitä tuote sisältää. Valmistukseen tarvitaan eri ainesosia ja jos vaikka ostat niitä nettikaupasta, mistä voit olla varma onko se riittävän puhdasta, etenkin tällä hetkellä kun raaka-aineista on pula?”

Kotilainen kertoo, että on perehtynyt huolellisesti sekä WHO:n että Tukesin ohjeisiin. Asianmukaiset kemikaali-ilmoitukset on tehty ja tuotteen pullotuksen jälkeen niihin liimataan varoitusmerkit ja pakkausmerkinnät. Äiti ja täti ovat myös mukana auttamassa ja valvomassa.

”Aluksi ne ehkä vähän kyseenalaisti, että voiko tätä käsidesiä oikeasti alkaa valmistaa. Mutta kun perustelin tämän yrityksen aloittamisen hyvin ja perehdyttiin yhdessä paremmin asiaan, niin nyt he ovat varmasti yhtä innoissaan mukana tässä kuin minä.”

Valmistusprosessin aikana Kotilainen suojaa itseään vaarallisilta aineilta muun muassa käsineillä ja vetokaappikin on hankinnassa turvallisuuden parantamiseksi. Sammutuspeite pidetään aina lähettyvillä, kun syttyviä nesteitä käsitellään.

”Valmistukseen tarvittavat ainesosat hankitaan luotettavilta yhteistyökumppaneilta ja mahdollisuuksien mukaan suosimme suomalaisia yrityksiä. Jos etanoli ostetaan muualta, varmistetaan aina, että kyseessä on Euroopan kemikaaliviraston hyväksymä valmistaja.”

Yrittäjyys on aina kiinnostanut Kotilaista. Nuoresta iästään huolimatta käsidesibisnes ei ole hänen ensimmäinen yritys.

”Koulussa pyöritin puoli vuotta kahvilaa. Sitten koulussa ilmeni sisäilmaongelmia ja meidän piti muuttaa parakkeihin. Tilanpuutteen takia jouduin luopumaan kahvilatoiminnasta. Ja tällä hetkellä olemme etäopetuksessa.”

Niin yhteiskuntaopissa kuin myös valinnaisella talouskurssilla on käyty läpi yrittäjyyttä. Opeista ja kokemuksesta on ollut nykyisessä yrityksen toiminnassa paljon hyötyä ja homma onkin sujunut hyvin ja suuremmitta yllätyksittä.

Pullot myydään hintaan 5,50 euroa. Mitään merkittävää voittoa ei Kotilaisen mukaan jää käteen, sillä myös raaka-aineiden hinnat ovat kovan kysynnän vuoksi nousseet. Tällä hetkellä yrityksen tuotto kattaa kuitenkin kulut.

Kotilainen arvioi itse käyttäneensä tähän mennessä lähemmäs 30 tuntia omaa aikaa.

”Mistään tuntipalkasta minulla ei ole sen tarkempaa tietoa. Olen antanut tälle sen työmäärän, joka on ollut tarpeen, jotta saadaan erä valmiiksi, enkä ole sen kummemmin palkkaa itselleni ottanut.”

Kun toinen erä valmistui Kotilaisen äiti mainosti asiaa sosiaalisessa mediassa. Julkaisu keräsi hetkessä runsaasti kommentteja.

”Osa niistä kommenteista oli suorastaan ilkeilyä, mutta se on parempi, ettei anna niille huomiota, vaan jättää ne sivuun. Toimintaa on hyvä ihan kylmän viileästi jatkaa ja yrittää parhaansa mukaan keskittyä palvelemaan niitä asiakkaita, joita tuote kiinnostaa tai niitä, joilla on aiheellista kritiikkiä.”

Myös runsaasti positiivista palautetta ja kannustavia kommentteja nuoren miehen yrittäjyydestä on tullut, mikä tuntuu Kotilaisen mielestä tietenkin mukavalta.

Toimintaa on Kotilaisen mukaan tarkoitus jatkaa toistaiseksi. Hän haaveilee jo nettikaupan pystyttämisestä käsidesibisnestä varten, vaikka tämä askel vaatisikin vielä jonkin verran selvittämistä.

”Yrittäjyyteen kyllä jään tulevaisuudessakin, mutta saa nähdä onko juuri tällä tuotteella enää kysyntää vai jatkuuko toiminta tämän jälkeen jonkun toisen tuotteen kanssa.”