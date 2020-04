Stailisti Jemina Hanhijärvi muutti Helsingistä Järvenpäähän pari vuotta sitten. Perheessä on kaksi pientä lasta, ja kotona vietetty aika on saanut Hanhijärven kiinnostumaan yhä enemmän sisustamisesta puvustamisen lisäksi. Kuva: Kimmo Penttinen

Vielä viisi vuotta sitten stailisti Jemina Hanhijärvi sanoi Suomen olevan kaikin puolin makeoverin tarpeessa.

Nyt hän on eri mieltä.

”Kyllä sanoisin että suomalaisten tyyli on kehittynyt, enkä enää näe eroa esimerkiksi Helsingin ja jonkun muun pohjoiseurooppalaisen pääkaupungin katukuvan välillä. Ehkä nykyisin voidaan jopa olla astetta tyylikkäämpiä täällä kuin mitä vaikkapa Köpiksessä ollaan.”

Hyvinkäältä alun perin kotoisin olevan ja nykyisin Järvenpäässä asuvan Hanhijärven mielestä suomalaiset ovat tyylissään mukavuudenhaluisia.

”Mennään käytäntö edellä, eikä prameilla vaatteilla. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei voisi olla tyyliä. Etenkin nyt, kun kaikki urheiluvaatteet ovat tosi muodikkaita. Jos pikkaisen panostaa, eikä ihan sitä halvinta osta, niin saa esimerkiksi tosi tyylikkäitä ulkoiluvaatteita ja lenkkareita.”

Helmikuussa alkaneessa televisiosarjassa Mestaritekijä Hanhijärvi valloitti katsojat aurinkoisella persoonallaan. Joka viikko yksi kilpailija pudotettiin ja Hanhijärvi eteni sarjassa puoleen väliin värikkäillä ja luovilla teoksillaan.

Jemina Hanhijärvi loi Juhani Tammiselle värikkään tyylin. Inspiraatiota haettiin muun muassa Kanadan legendaariselta jääkiekkoselostajalta Don Cherryltä. Kuva: Kimmo Penttinen

Mestaritekijä-sarjassa kilpailtiin kädentaidoissa, mutta se ei ehkä ole ensimmäinen asia, jonka monet suomalaiset yhdistävät Jemina Hanhijärven nimeen. Koko kansan tietoisuuteen hän singahti vuonna 2011 naisena Juhani ”Don Tami” Tammisen kohutun tyylin takana.

Jääkiekkoasiantuntijana kiekkostudioissa Tamminen herätti lähes poikkeuksetta runsaasti keskustelua, ihastusta ja vihastusta erittäin omaperäisellä tyylillään. Lehdistössä tyyli-ikoniksikin nimetyn Tammisen päällä on nähty muun muassa kalakuvioitu paita, tuplakravatteja, neonvärejä ja räikeitä kuoseja.

Lähes kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun Jemina Hanhijärvestä tuli yksi Suomen puhutuimmista stailisteista.

Miltä tuntuu edelleen tulla muistetuksi juuri naisena ”Don Tamin” tyylin takana?

”Onhan se hienoa, että olen päässyt tekemään niin näkyvää työtä, että olen ollut jopa Ilta-Sanomien etusivun isoin uutinen. Mutta on siinä varjopuolensakin”, kertoo Hanhijärvi.

Moni ei ymmärrä, että Hanhijärvi tekee paljon muutakin, kuin Tammisen päällä nähtyjä lookeja.

”Kaikki luulee, että teen vaan tosi värikästä ja erikoista tyyliä. Ja joo, se on minun erikoisosaaminen, mutta teen kuitenkin myös paljon peruspukeutumista. Voi olla että tällaiset ’peruspukeutumiskeikat’ jäävät saamatta, kun minut mielletään vaan sen yhden työn mukaan.”

Hanhijärvi tiesi jo lapsena haluavansa alalle.

”Olen varmaan jo ala-asteella sanonut, että minusta tulee vaatesuunnittelija. Silloin se torpattiin, että Suomessa ei sellaista ole. Mutta 15 vuotta sitten järjestettiin ensimmäinen stailistikoulutus ja vaikka se oli periaatteessa tarkoitettu jo alalla oleville, pääsin sinne puhumalla sisään.”

Koulun työharjoittelu oli se, joka opetti eniten.

”Se avasi kaikki ovet, kun pääsi oikeasti tekemään hommia ja tutustumaan ihmisiin. Siihen aikaan stailaus oli yleisesti vielä aika lapsenkengissä. Nykyäänhän se on tosi iso juttu mitä jollain on päällä.”

Jo 15 vuotta kestäneen stailistiuransa aikana Hanhijärvi on muun muassa loihtinut tyylejä lukuisiin televisio-ohjelmiin. Hän on pukenut niin eri viihdeohjelmiin osallistuvia tavallisia suomalaisia kuin Suomen huippuartisteja, kuten vaikkapa Kaija Koon.

Välillä kun kyseessä on ihminen, jota ei ole koskaan tavannut aikaisemmin, voi olla vaikea tietää etukäteen, mikä miellyttää ja mikä ei.

”Et voi olla varma suostuuko asiakas siihen mitä olet ehdottamassa, jos on sellainen tilanne, että näet hänet ensimmäistä kertaa. Tällaisissa tapauksissa pitää olla eri vaihtoehtoja joista valita. Usein ihmiset antavat minulle vapaat kädet.”

Viimeisimpiin työkeikkoihin on kuulunut esimerkiksi Talent-ohjelman kilpailijoiden stailaus suoria lähetyksiä varten.

Jemina Hanhijärvi tunnetaan parhaiten värikkäistä ja persoonallisista lookeistaan. Inspiraatiota hän saa kuvista, etenkin Instagramista ja Pinterestistä, mutta myös esimerkiksi vanhoista 1980-luvun Vogue-muotilehdistä. Kuva: Kimmo Penttinen

Äidiksi tuleminen on ollut suuri murros Hanhijärven elämässä. Omien sanojensa mukaan hän on ollut enemmän tai vähemmän kotona viimeiset kolme vuotta. Tyyli ei ole aina ollut päällimmäisenä mielessä.

”Nyt on ollut vähän sellainen taantumavaihe, kun olen vain laittanut jonkun mustan hupparin päälle. Mutta koetan päästä takaisin vähän siihen mitä on joskus ollut. Tykkään persoonallisesta tyylistä, siinä on silmille iloa.”

Hän on myös ehtinyt pohtia omaa uravalintaa.

”Kyllä koen, että tämä on mitä haluan tehdä. Saan tehdä sitä mitä rakastan. Mutta nykyään puvustajana työskentelemisen lisäksi olen yhä enemmän alkanut kiinnostumaan kodista ja sisustamisesta ja kaikenlaisesta näpräämisestä.”

Tänä poikkeuksellisena keväänä tyyli ei välttämättä ensisilmäyksellä tunnu kovin ajankohtaiselta aiheelta. Somevirta täyttyy kotikonttoreiden verkkariasuista ja etäkoulussa olevien lasten kalsareissa kuljeskelevat isät vilahtelevat opettajien ruuduilla.

Toisaalta koronakevät on oiva mahdollisuus päivittää vaatekaappi.

”Jengi siivoaa kaappeja hirveästi nyt. Tämä on hyvä hetki, kun kerrankin monella on aikaa. Minullakin esimerkiksi on vaatteita, joihin lasten saamisen jälkeen en koskaan enää tule mahtumaan ja jotka eivät enää oikein ole minun juttu. On hyvä välillä käydä läpi ja päivittää mitä oikeasti käyttää ja mitä ei.”

Klassikkovaatekappaleet ovat Hanhijärvestä säilyttämisen arvoisia.

”Jos vaate on sellainen, että olet pessyt sitä, eikä se ole siitä rypistynyt tai nyppyyntynyt, niin sellaista klassikkovaatetta ei kannata heittää menemään.”

Laadukas vaate on Hanhijärven mukaan siinä mielessä hyvä, että vaikka se maksaa enemmän ostohetkellä, se tulee usein edullisemmaksi käyttökertaa kohden kuin pikamuotiketjuista hankittu vaate.

”Jos ostan 20 euron paidan ja käytän sitä kaksi kertaa, se on kymmenen euroa käyttöä kohden. Jos taas ostan sadan euron collegepaidan ja käytän sitä sata kertaa, se on euron.”

Myös nettikirpputoreista voi nyt tehdä löytöjä.

”Itse etsin esimerkiksi tällä hetkellä farkkutakkeja, ajattelin että alan tuunaamaan niitä. Niitä varmasti voisi löytää netistä nyt, kun jengi käy läpi vaatteitaan ja ne on jäänyt kaapin pohjalle.”