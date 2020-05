Keskusrikospoliisi epäilee, että viime marraskuussa kadonnut Teemu Juhani Koskinen on joutunut henkirikoksen uhriksi.

Poliisi otti viime viikolla kiinni useita ihmisiä, joita epäillään osuudesta henkirikokseen. Sittemmin epäillyt vangittiin Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksissa.

Tutkittava rikosnimike on tällä hetkellä tappo, mutta poliisin mukaan nimike voi vielä muuttua esitutkinnan edetessä.

”Koskisen katoamiseen liittyy sellaisia seikkoja, joiden mukaan asiassa on ollut syytä epäillä henkirikosta. Esitutkintaa on tehty keväästä saakka ja se on vielä kesken. Asiasta tiedotetaan lisää, kun se on tutkintaa vaarantamatta mahdollista”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare tiedotteessa.

Vuonna 1990 syntynyt Koskinen katosi Järvenpäässä Peltolantien lähistöllä alkuillasta 8. marraskuuta. Kadotessaan hänellä oli yllään tumma talvitakki, tumma huppari ja vaaleat housut.

Esitutkinta jatkuu krp:n mukaan seuraavaksi kuulemisilla ja todistusaineiston läpikäynnillä. Vihjeitä ja havaintoja katoamisesta voi edelleen lähettää sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi, soittaa numeroon 0295 418 622 tai lähettää WhatsAppilla numeroon 050 306 8875.