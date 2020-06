Peikkometsäntie Järvenpäässä on aika tavallinen pikkukaupungin keskustan ulkopuolella oleva tie.

Sellainen voisi olla monessa muussakin kaupungissa Suomessa. Moottoritien ja rautatien vieressä oleva tie on kapeahko, ja tien varrella on asutusta. Tien päässä asuu pienyrittäjä, jolla on erilaista yritystoimintaa tontillaan.