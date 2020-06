Herätyskello soi kello 03 aamuyöstä keskiviikkona 3. kesäkuuta, mutta järvenpääläinen valokuvaaja Timo Hölttä nukkui silti pommiin. Kun hän viimein nousi sängystä hieman ennen kello 05 aamulla, hän ajatteli pelin olevan jo menetetty.

Siitä huolimatta hän keitti kahvit, täytti termarin ja suuntasi metsästäjäkaverin vinkkaamalle alueelle Järvenpään Nummenkylään, lähellä Tuusulan rajaa. Koska kyseessä on ketun pesäpaikka, hän ei voi paljastaa tarkkaa sijaintia.

Hän oli istunut hiiren hiljaa maastovaatteissa noin tunnin verran, kun hän yhtäkkiä huomasi oikeassa silmäkulmassa liikettä noin 20 metrin päässä.

”Tuli ihan mieletön fiilis, kun tajusin, että se oli kettu. Pulssi nousi ja kädet tärisi innosta. Se pysähtyi suoraan eteeni pällistelemään ja tajusin, että hetki on kaikin puolin täydellinen. Aamuauringon valo tuli niin nätisti sen kasvoille.”

Hölttä laittoi kameran laulamaan ja ehti ottaa ”sarjatulella” 38 kuvaa, ennen kuin kuvaajan ja ketun katseet kohtasivat ja kettu poistui salamana paikalta.

Jo kuvaushetkellä Hölttä huomasi, että ketulla oli jotain suussaan. Hän ei osannut kuitenkaan arvata mitä sieltä paljastuisi, kun hän ryhtyi katsomaan kuvia tarkemmin kameran näytöltä.

”Ketulla oli sekä linnunpoikanen että linnun muna suussaan! Se oli käynyt ryöväämässä jonkun pesän. Mysteeriksi on kuitenkin jäänyt mikäköhän lintu se mahtoi olla.”

Hän pakkasi saman tien kamat kuvauspaikalla, sillä tiesi, että tuon kohtaamisen jälkeen ei parempaa hetkeä tule ihan heti.

”Tiesin, että nyt sain jotain ihan ainutlaatuista. Eihän tuollaista tapahdu, ihan ’once in a lifetime’ -tilanne. Nyt tiedän miltä tuntuu voittaa lotossa!”

Matkalla kohti autoa Hölttä oli niin tohkeissaan, ettei malttanut olla katsomatta kuvia kameran näytöltä. Hän kaatuili vaikeakulkuisessa maastossa, mutta oli silti yhtä leveää hymyä. Olihan tullut otettua oman kuvaushistorian kaikkien aikojen paras kuva.

”Toivottavasti paras kuva on vielä edessä, mutta kyllä tuo on tähän mennessä ihan paras kuvaushetki koko harrastuksen parissa.”

Hölttä innostui valokuvaamisesta seitsemän vuotta sitten. Harrastus alkoi maisemakuvauksella, mutta jäi sitten muutaman vuoden tauolle.

Uusi kipinä valokuvaamiseen syttyi surun kautta.

”Viime syksynä lapseni äiti kuoli. Se oli itselleni iso käännekohta ja tein elämässä radikaaleja päätöksiä. Päätin, että nyt teen unelmista totta ja yritän tehdä elämästä niin hyvää kuin se nyt voi tässä kohtaa olla.”

Hän oli jo aikaisemmin perustanut toiminimen ja ryhtyi tapahtuma- ja potrettikuvaajaksi. Elokuussa tänä vuonna hän pääsee vielä syventämään osaamistaan opiskelemalla kuvallista ilmaisua Keudan Pekka Halosen akatemiassa.

Luontokuvien ottaminen on ainakin toistaiseksi vain harrastus. Luontokuvia hän julkaisee omaksi ja muiden iloksi muun muassa Instagram-tililleen ja Facebook-sivulleen.

Kirkkonummen Porkkalanniemi kuuluu valokuvaaja Timo Höltän suosikkikuvauskohteisiin. Siellä hän ikuisti tämän peuran kesäkuun alussa.

Koronakevät vei Höltältä ne vähät kuvaustyöt mitä hän oli näin uran alkuvaiheessa ehtinyt sopia. Toisaalta, kun varsinaiset työt jäivät, hänellä avautui mahdollisuus keskittyä enemmän luontokuvaamiseen. Siitä hän ammentaa paljon voimia.

”Luonto on aina ollut minulle tärkeä paikka ja nyt se on toiminut minulle hyvänä terapiana. Kun luonnossa liikkuu, mieli lepää. Ei ole mitään muuta kuin luonnon ääniä ja sen kauneus. Se on todella rauhoittavaa.”

Luontokuvaamisessa kiehtoo lajin yllätyksellisyys. Välillä Hölttä on jopa niin innoissaan aamulla koittavasta kuvausretkestä, että uni ei meinaa tulla, kun on niin odottava tunne. Vaikka kuinka jännittäisi, luontokuvaaminen vaatii ennen kaikkea sitkeyttä.

”Pitää malttaa olla hiljaa paikoillaan jopa pari kolme tuntia. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa. Ei voi vain mennä paikan päälle ja todeta että ’ei tässä ole mitään’ ja lähteä. Itse tosin nautin siitä odotuksesta, siellä saa olla ja rauhoittua omien ajatusten kanssa.”

Juuri nyt on mitä otollisimmat hetket pyyhkiä oman kameran pölyt ja herättää hiipunut luontokuvausharrastus henkiin. Valoa riittää lähes vuorokauden ympäri, ja aurinko nousee jo neljän aikaan. Hiljaista on kuitenkin yleensä vielä kuuden aikaan, joten mahdollisuudet bongata eläimiä ovat hyvät.

Myös hämärän aika auringonlaskun aikaan ja heti sen jälkeen on luontokuvaajan kulta-aikaa.

”Paljon luontokuvia on tietysti tullut otettua Järvenpäässä, mutta on paljon muita hyviä kuvauspaikkoja. Omiin suosikkeihin kuuluu muun muassa Hyvinkään Kytäjä, Kirkkonummen Porkkalanniemi ja Helsingin Seurasaari.”