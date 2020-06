Kuorma-autonkuljettaja Sanna Nevala joutuu töidensä takia heräämään aikaisin. Järvenpäässä sijaitsevasta kodistaan hän lähtee jo ennen aamukolmea. Tiistaina 9. kesäkuuta hän heräsi kuitenkin ennen herätyskelloa jo kello 01.40 siihen, että joku rimputti taukoamatta kerrostaloasunnon ovikelloa.

”Ensimmäinen ajatus oli, että onko jollain meidän taloyhtiössä joku helvetinmoinen hätä, kun meinaa tulla meidän ovesta läpi. Mietin myös, että yrittääköhän joku kännissä väärään kämppään”, Nevala kertoo.

Kerrostalon alaovi pidetään lukossa, eikä Nevalan asunto sijaitse ensimmäisessä kerroksessa. Tuntui epätodennäköiseltä, että kyseessä olisi joku talon ulkopuolelta tuleva, ellei asiaan liittyisi jonkinlaista rikosta.

Ovikellon soitto jatkui ja kun sitä oli kuulunut jo viisi minuuttia Nevala tajusi, että asiaan on pakko reagoida. Hän pyysi miestään menemään tarkistamaan tilanteen.

”Kun hän avasi välioven kuului kolahdus ja kaksi pitkää pakettia tipahti alas. Siinä vaiheessa kun ulko-ovi saatiin auki ovikelloa soittanut kaveri oli jo kerennyt luikkia pois.”

Tilaajalahjana saadut veitset oli pakattu kahteen pakettiin.

Paketit oli toimitettu siihen osoitteeseen, jonne niiden olikin tarkoitus tulla. Kyseessä oli veitsisetti, joka oli Nevalalle tulossa tilaajalahjana aikakausilehdeltä. Noin 30–40 senttimetriset keittiöveitset oli pakattu kahteen suorakulmion muotoiseen pakettiin.

Asunnon postiluukku kallistuu alaspäin. Nevala uskoo, ettei jakaja ollut saanut paketteja mahtumaan välioven ollessa suljettu.

Paketin yhteydessä olevista osoitemerkinnöistä selvisi, että jakelun oli hoitanut Early Bird -jakeluyritys. Yrityksen johtaja Riku Punkkinen kertoo, ettei asiakkaiden herättäminen ja ovikellojen soittaminen keskellä yötä missään tapauksessa kuulu yrityksen käytäntöihin.

”Siinä on jonkun arviointi pettänyt aika railakkaasti.”

Pääsääntöisesti Early Birdin jakamat paketit ovat sellaisia, että ne mahtuvat luukusta tai laatikosta sisään ja ne jaetaan samassa yhteydessä kun sanomalehdetkin jaetaan.

Punkkisen mukaan toki löytyy myös sellasia postiluukkuja, josta paketit eivät mahdu sisään.

”Silloin ohjeistus on, että ne palautetaan ja ne menevät Matkahuollon kautta asiakkaalle perille. Se on miten sen pitäisi mennä ja siitä annetaan selkeät ohjeet kaikille työntekijöille ennen kun he pääsevät aloittamaan jakelun.”

Helsingin Sanomat ja Early Bird ovat osa Sanoma-konsernia.