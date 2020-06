Erikoisiksi koetut liikennejärjestelyt ovat herättäneet ihmetystä Järvenpäässä. Helsingintiellä K-citymarketin tuntumassa liikennettä on aikaisemmin ohjattu liikennevaloilla. Maanantaina 22. kesäkuuta alueella otettiin kuitenkin käyttöön väliaikainen työmaa-aikainen liikenneympyrä.

Jani Yliviuhkola kiinnitti asiaan huomiota maanantai-illalla, kun oli kävelemässä Järvenpään juna-asemalta kotiin päin.

”Jotkut eivät ole osanneet tulkita sitä liikenneympyräksi, vaan ovat lähteneet ajamaan väärältä puolelta.”

Yliviuhkola julkaisi kuvan järvenpääläisessä Facebook-ryhmässä ja moni kommentoi kokeneensa läheltä piti -tilanteita kyseisessä kohdassa, kun kaikki eivät ole vielä tottuneet uuteen liikennejärjestelyyn.

Järvenpään kaupungin liikennesuunnittelija Eelis Kuisma kertoo itsekin huomanneensa ongelman.

”Meillä oli eilen työmaakatselmus ja olin aamulla katsomassa kyseistä kohtaa. Todettiin, että kovin moni ei vielä osannut huomioida liikenneympyrää. Siksi kohtaan lisättiin tieliikenneviivat selkeyttämään tilannetta”, Kuisma kertoo.

Jani Yliviuhkolan ottamassa kuvassa näkyy asfalttiin eilen lisätty ympyrä.

Valmistuttuaan liikenneympyrä tulee olemaan kaksikaistainen.

”Tarkoitus on sujuvoittaa liikennettä sekä autoilijoiden että myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta. Tuo kyseinen kohta on aikaisemmin ollut hyvin tukkoinen paikka.”

Kuisma kertoo, että ajo K-citymarketiin on koettu hitaaksi, hankalaksi ja vaikeaksi.

Uusi liikenneympyrä valmistunee syksyn aikana. Sitä odotellessa Kuisma kehottaa autoilijoita olemaan alueella tarkkoja ja tarvittaessa myös ymmärtäväisiä.

”Liikennejärjestelyissä on tullut muutosta ja se on uusi tilanne autoilijoille. Siksi on selvää, että se on nyt tarkkuutta vaativa paikka, jossa pitää muistaa väistää autoja oikein ja myös huomioida jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Joustavuuskin auttaa. On hyvä jos osaa varautuu siihen, että joku saattaa toimia väärin.”