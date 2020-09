Järvenpään Kinnarin koulun pihalla on on ollut levotonta. Nuorisotyöntekijät ja poliisi aikovat olla näkyvästi paikalla ensi viikonloppuna

Järvenpään kaupungin nuorisotyöntekijät ja Itä-Uudenmaan poliisi aikovat olla näkyvästi paikalla Kinnarin koulun piha-alueella tulevana viikonloppuna.

Nuoriso on kokoontunut Kinnarin koulun pihalle öisin useana viikonloppuna. Kokoontumisista on ilmoitettu sosiaalisessa mediassa, ja paikalla on ollut nuoria Järvenpään lisäksi pääkaupunkiseudulta.

Koululta tullut melu on häirinnyt lähiseudun asukkaita, ja he ovat tunteneet olonsa turvattomaksi. Viime viikonloppuna tilanne kärjistyi, kun koulun pihalla tapahtui puukotus perjantain ja lauantain välisenä yönä.

”Nuorisotyöntekijät ovat jo nyt jalkautuneet useana viikonloppuna Kinnarin koulun alueelle, jatkossa nuorisotyöntekijät ovat paikalla enemmän. Siihen on nyt mahdollisuuksia, kun nuorisotaloilla on vähemmän toimintaa koronan vuoksi”, Järvenpään hyvinvoinnin vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara kertoo.

Lausvaara sanoo nuorisotoimen toimivan yhteistyössä asukasliikkeen, koulun, poliisin ja sosiaalitoimen kanssa, jotta Kinnarin koulun ympäristö rauhoittuu viikonloppuöisin.

”Vetoamme myös vanhempiin, jotta nämä keskustelisivat lastensa kanssa, jotta nämä pysyisivät poissa Kinnarin koulun alueelta öisin.”

Lausvaara painottaa, ettei nuorisotoimi halua rakentaa vastakkainasettelua nuorten ja aikuisten välille.

”On positiivista, että nuoria hakeutuu yhteen. Kinnarin koulun lähiliikunta-alue sopii kokoontumiseen hyvin. Kokoontumisaika ja toimintatavat ovat vain olleet vääriä.”

Lausvaaran mielestä Kinnarin koulun alueen levottomuudet eivät välttämättä johdu siitä, että nuoriso on turhautunut koronan aiheuttamista poikkeusoloista.

”Nuorison joukkokokoontumisia on aika ajoin ollut kaikissa kaupungeissa. Näin on ollut myös Järvenpäässä, olemme tuolloin ohjanneet nuoria uuden toiminnan pariin.”

Itä-Uudenmaan poliisi aikoo myös jalkautua Kinnarin koulun alueelle tulevana viikonloppuna.

”Puutumme nuorison alkoholin käyttöön ja tarvittaessa teemme lastensuojeluilmoituksen”, ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista kertoo.

Järvenpään kaupunki järjestää kaikille avoimen kuntalaisillan 17. syyskuuta kello 17–19 Kinnarin koululla. Tilaisuudessa puretaan syksyn tilannetta ja mietitään keinoja tilanteen rauhoittamiseksi. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa.