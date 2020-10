90-vuotias Eero Puhakainen on pyöräillyt liki 7 000 kertaa yhden ja saman järven ympäri – Entinen merimies vetää joka päivä puolimaratonin mittaisen lenkin

Eero Puhakainen, 90, kiertää pyörällä päivittäin Tuusulanjärven, eikä anna sairauksien tai surkean sään hidastaa harrastusta.

90-vuotiaan Järvenpäässä asuvan Eero Puhakaisen lokakuun ensimmäisen päivän, torstain, ohjelma oli samanlainen kuin muina päivinä. Luvassa oli pyörälenkki Tuusulanjärven ympäri.

”Aamun lenkki oli 156:s Tuusulanjärven ympäri tänä vuonna”, Puhakainen kertoi puhelimitse lenkin jälkeen.

Pyöräily on Puhakaiselle elämäntapa. Hän kertoo polkevansa päivittäin yhden kierroksen Tuusulanjärven ympäri satoi tai paistoi. Tänä vuonna Puhakainen sanoo kiertäneensä Tuusulanjärven joka päivä 29. huhtikuuta alkaen. Kierroksen pituus on 21 kilometriä.

”Lähden liikkeelle aamulla noin kello seitsemän aikoihin. Tuolloin ilma on happirikasta ja liikennettä on vähän. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin käyn ensin Järvenpään uimahallissa terapia-altaassa ja poljen lenkin iltapäivällä”, energinen ikämies kertoo.

Tämän vuoden heinäkuussa 90 vuotta täyttänyt Puhakainen teki työuransa maailman merillä ensin miehistössä ja sitten konemestarina. Jäätyään eläkkeelle vuonna 1985 Puhakainen asui ensin Tuusulan Kellokoskella, vuonna 1995 hän muutti Järvenpäähän.

Ensimmäisinä eläkevuosina Puhakainen hiihti paljon. Etelä-Suomen lumettomat talvet tekivät hiihtämisestä kuitenkin vaikeaa, niinpä hiihto vaihtui pyöräilyyn.

Nyt Puhakaiselle on kertynyt kunnioitettava määrä pyöräilykilometrejä. Puhakainen kertoo pitäneensä kirjaa kilometreistään vuodesta 1991 alkaen. 30 vuoden aikana on kertynyt 380 000 kilometriä, mikä tekee keskimäärin 1 055 kilometriä kuukaudessa.

Tuusulanjärven ympäri pyöräilevät voivat kirjoittaa nimensä Tuusulan latu ja pyörä -yhdistyksen Tuusulan Ruskelan levähdysalueella sijaitsevaan kampanjakirjaan. Nimikirja avataan vuosittain 15. huhtikuuta ja kausi päättyy 15. lokakuuta.

Kirja osoittaa 90-vuotiaan ikämiehen olevan ylivoimaisesti eniten Tuusulanjärveä kiertänyt pyöräilijä vuodesta 2002 alkaen.

”Lähiaikoina tulee 7 000 kierrosta täyteen Tuusulanjärven ympäri”, aktiivipyöräilijä laskeskelee.

Puhakainen on taittanut matkan viimeisen seitsemän vuotta sähköavusteisella pyörällä.

”Olen ollut tyytyväinen sähköavusteiseen pyörään. En enää vaihtaisi luomupyörään.”

Edes sairastelut eivät ole hiljentäneet Puhakaisen harrastusta. Hän on ollut sydämen ohitusleikkauksessa vuonna 2009, kokenut aivoverenvuodon vuonna 2017 ja selättänyt äskettäin syövän.

”Pyöräilyssä on parasta se, että saa olla ulkona ja maisemat vaihtuvat. Samalla näkee vuodenaikojen kehittymisen. Kesäaamuisin on hienoa nähdä, kuinka hirvet, peurat ja piisamit ovat liikkeellä. Monta pyöräilijää on tullut tutuksi Tuusulanjärveä kiertäessä.”

