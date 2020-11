Finnairin lomautettuja lentoemäntiä työskentelee nyt esimerkiksi opettajina, koulunkäyntiavustajina tai Prismassa täyttämässä hyllyjä. Marika Sampio-Utriainen muisti vanhan koulutuksensa ja tarttui siihen.

Marika Sampio-Utriainen on ollut lomautettuna lentoemännän työstään Finnairilla huhtikuun alusta alkaen.­

Kun koronakriisi iski, yhä useampi Finnairin kone jäi maahan. Samalla moni lentoemäntä lomautettiin.

Yksi heistä on Järvenpäässä asuva Marika Sampio-Utriainen. Hän on ollut lomautettuna lentoemännän töistään Finnairilla huhtikuun alusta alkaen. Lomautukset jatkuivat ensin kuukausi kerrallaan lokakuun alkuun saakka, sen jälkeen lomautuksia jatkettiin ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka.

Vuodesta 1988 alkaen Finnairilla lentoemäntänä työskennellyt Sampio-Utriainen päätti hakeutua uudelle alalle töiden jouduttua tauolle. Hän oli lentoemäntävuosiensa aikana kouluttautunut terveydenhoitajaksi, mutta ei ollut tehnyt alan töitä juurikaan.

Nyt koulutukselle oli käyttöä.

Sampio-Utriainen otti yhteyttä Järvenpäässä sijaitsevaan hoivakoti Villa Kiveen ja kysyi, olisiko siellä töitä tarjolla. Myönteisen vastauksen jälkeen Sampio-Utriainen aloitti lähihoitajan työt muutaman päivänä viikossa kesäkuun alussa.

Samalla heräsi kiinnostus opiskella alaa enemmän.

”Aloitin syksyllä opiskelemaan gerontologiaa avoimen yliopiston kautta Jyväskylän yliopistossa. Aion joka tapauksessa hakea opiskelemaan gerontologiaa yliopistoon ensi keväänä riippumatta siitä, olenko lomautettuna”, Sampio-Utriainen kertoo.

Sampio-Utriainen ei kuitenkaan osaa tässä vaiheessa sanoa, aikooko hän lopullisesti vaihtaa alaa, vaikka lentoemännän töitä olisi taas tarjolla aikanaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan päätyttyä.

”Katsotaan, vaihdanko alaa. Minulla on edelleen hirvittävä lentämisen jano, se on elämäntapa. Kaipaan paitsi ihanaa työyhteisöämme, myös kaukolennoilla taivaalla olevaa tilaa, kun on rauhallista kännyköiden ollessa suljettuna”, Sampio-Utriainen pohtii.

Monet Sampio-Utriaisen lentoemäntä- ja stuerttikollegoista ovat myös hakeutuneet muihin tehtäviin, kun työt Finnairilla ovat tauolla.

”Lentoemännissä ja stuerteissa on paljon terveydenhuollon koulutuksen saaneita, ja heitä on nyt töissä hoivakodeissa tai koronatestaustehtävissä. Olen myös kuullut, että kollegani ovat tehneet opettajan sijaisuuksia tai työskennelleet koulunkäyntiavustajana. Jotkut meistä ovat olleet Prismassa täyttämässä hyllyjä tai varastotyössä. Tuntuu, että moni lomautettu kollega on etsinyt aktiivisesti mahdollisuuksia työllistyä”, Sampio-Utriainen tietää.

Näytteleminen oli Sampio-Utriaiselle tärkeä harrastus jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. Lentoemännän työn ohella Sampio-Utriainen esitteli säännöllisesti draaman keinoin monologilla Järvenpään historiaa. Esimerkiksi Aino S. ja kadonneet sävelet -nimisellä kierroksella etsittiin Aino Sibeliuksen johdattamana säveltäjä Jean Sibeliuksen kadottamia säveliä.

Sampio-Utriainen on kirjoittanut ja esittänyt yhteensä 21 suomalaisen naisen tarinan. Moni heistä kuului aikanaan Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön. Joukossa ovat Aino Sibeliuksen lisäksi muun muassa Venny Soldan-Brofeldt, Anni Swan, Elisabeth Järnefelt ja Maija Halonen.

Monologien työstämiseen on myös ollut aikaa, kun lentoemännän töitä ei ole ollut.

”Olen taltioinut monologit lomautusaikana. Olen myös suunnittelemassa paria uutta hahmoa monologiksi. Kesällä ja syksyllä esityksiä on ollut yllättävän paljon. Esitys on pienen yleisön juttu, joka on helposti siirrettävissä eri paikkoihin.”