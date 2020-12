Yläkoululaisen äiti Leni Laaksonen kertoo, että koulussa jaetuista kangasmaskeista irtosi keittäessä reippaasti väriä. Lisäksi maskikankaan voimakas haju ja sukkahousumainen materiaali saivat epäilemään maskin turvallisuutta ja toimivuutta.

Kun Uusimaa siirtyi korovavirusepidemian leviämisvaiheeseen, laajeni maskisuositus myös yläkouluihin.

Järvenpäässä yläkoulujen oppilaille ja henkilökunnalle jaettiin kankaiset kasvomaskit viime viikolla. Kukin koululainen sai neljä maskia, ja oppilaita kehotetaan käyttämään maskia koko koulupäivän ajan.

Maskien laatu yllätti monet perheet. Kartanon koulua käyvän yläkoululaisen äiti Leni Laaksonen kertoo, että hänen lapsensa saamat kankaiset maskit haisivat uutena voimakkaasti ja niistä irtosi keittäessä reippaasti väriä.

”Ensimmäinen reaktioni oli, että ihan kuin materiaali olisi kaksinkertaista sukkahousukangasta. Lapsikin kommentoi, että miksi maski on leikattu sukkahousuista”, Laaksonen sanoo.

Kun käden laittaa maskin kahden kankaan väliin, käsi kuultaa selvästi läpi.

”En kokeillut puhaltaa kynttilää maski päässä, mutta se onnistuisi varmasti”, Laaksonen arvioi.

Ohuudesta huolimatta Järvenpäässä jaettu maski tuntuu Laaksosen mukaan asettuvan päähän turhankin napakasti. Hän kertoo, että maskin läpi hengittäminen on raskasta ja se vetäytyy puhuessa suuhun niin, että puhe puuroutuu.

Laaksosen perheessä koululainen ehti käyttää maskeja kaksi päivää. Maskien haju, epämukava käyttökokemus ja runsas värinpäästö kuitenkin epäilyttivät. Lisäksi keitinveteen näytti irtoavan Laaksosen mukaan roskaa, vaikka kattila oli keittämisen aikaan puhdas.

”Ymmärrän, että maskien hankinnassa on tullut kiire, mutta ei kiireessäkään tarvitsisi huonoa hankkia. Se on rahan heittämistä hukkaan”, Laaksonen pohtii.

Laaksonen jakoi kokemuksiaan kaupunkilaisten Facebook-ryhmässä viime viikolla. Hän ajatteli, että perheeseen olisi ehkä sattunut maanantaikappaleita. Pian kävi ilmi, että monissa perheissä oli samanlaisia kokemuksia maskeista.

Palautetta on tullut myös kaupungille. Järvenpään hankintapäällikkö Petra Pantsar kertoo, että keitinveteen irtoava väri, löysä, suuhun vetäytyvä materiaali ja uutena voimakkaasti haiseva kangas ovat ominaisuuksia, jotka toistuvat maskeista saadussa palautteessa.

”Lisäksi on tullut palautetta kestävyydestä. Korvalenkeissä on ollut ongelmia”, Pantsar sanoo.

Pantsarin mukaan kouluissa jaetun kaltaisia kangasmaskeja on hankittu noin 13 500, joista noin 10 000 on jaettu yläkouluille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Palautetta maskeista on tullut myös heiltä.

Miksi kaupunki päätyi juuri näihin maskeihin? Päätös maskihankinnasta tehtiin Pantsarin mukaan alkusyksystä silloin käytössä olleen parhaan tiedon perusteella.

”Silloin puhuttiin siitä, että jos epidemia vielä kiihtyy, kouluihin tarvitaan maskeja. Laskeskeltiin määriä ja mietittiin, että jos käytettäisiin kertakäyttöisiä maskeja, tulisi valtavasti jätettä.”

Lopulta kaupunki päätyi Puolassa valmistettuihin kangasmaskeihin. Maskien hankintaa EU-alueelta vahvisti Pantsarin mukaan esimerkiksi keväinen maskijupakka, jossa Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamat maskit eivät täyttäneet sairaalahoidon vaatimuksia.

Maskien hinta alitti hankintalain kansalliset kynnysarvot, eli kaupat voitiin järjestää pienhankintana ilman hankintalain mukaista avointa kilpailutusta. Pantsar kertoo, että tarjouksia kysyttiin myös paikallisilta yrityksiltä.

”Hajusta tulee huono olo. Ja minulle ainakin herää kysymys, että mikä sen hajun aiheuttaa. Onko se jotain myrkyllistä ja vaarallista, vai voiko maskia käyttää”, Laaksonen pohtii.

Kankaan haju tai esimerkiksi värin päästäminen ei välttämättä tee siitä terveydelle haitallista, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Sari Tuhkunen.

”Tekstiilien tuotannossa käytetään monenlaisia kemikaaleja muun muassa materiaalien esikäsittelyyn, värjäykseen ja loppukäsittelyyn. Tekstiileistä voi irrota kemikaaleja erityisesti käytön alussa ja ensimmäisissä pesuissa. Hyvä perussääntö iholle tulevien uusien vaatteiden ja tekstiilien osalta on pestä ne ennen käyttöä”, Tuhkunen kertoo.

Järvenpäässä jaetuissa maskeissa on Öko-tex 100 -merkintä. Yksi merkinnän saamisen edellytyksistä on, että tuote ei sisällä tiettyjä haitallisia kemikaaleja.

Jos maskin turvallisuus ja kankaan sisältävät kemikaalit kuitenkin huolestuttavat, Tuhkunen kehottaa vanhempia tai maskeja jakanutta koulua olemaan yhteydessä maskit toimittaneeseen tahoon ja pyytämään lisätietoa maskien sisältämistä kemikaaleista.

”Yritykset vastaavat markkinoille saattamistaan tuotteista ja siitä, että ne ovat käyttötarkoituksessaan turvallisia ja lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Kangasmaskit eivät saa sisältää rajoitettuja aineita yli sallittujen pitoisuusrajojen”, Tuhkunen selventää.

Jos maskien epäilee aiheuttaneen selkeitä terveysoireita, voi asiasta tehdä ilmoituksen myös suoraan Tukesille. Järvenpään hankintapäällikkö Petra Pantsarin tietoon ei ole tullut, että maskit olisivat aiheuttaneet käyttäjillään esimerkiksi allergisia reaktioita.

Laaksosen perheessä maskiongelma ratkaistiin hankkimalla lapselle kertakäyttöisiä maskeja koulupäiviä varten. Myös osa Leni Laaksosen tuntemista vanhemmista on toiminut samoin.

Hankintapäällikkö Petra Pantsar toteaa, että kokemukset maskeista ovat yksilöllisiä. Hän lisää, että Järvenpää-talossa on jatkuva maskijako, josta perheet voivat hakea kertakäyttömaskeja, jos koululta saatuja maskeja ei voi käyttää eikä maskeja voi syystä tai toisesta hankkia itse.

Pantsarin mukaan Järvenpäässä suunnitellaan uutta kangasmaskihankintaa vuodenvaihteen tienoille. Hankintakriteerejä uusille maskeille on koottu jo saadun palautteen pohjalta ja yhteistyössä opetus- ja varhaiskasvatushenkilökunnan sekä kaupungin työsuojelun kanssa.

”Palaute on ollut meille tosi positiivinen asia siinä mielessä, että nyt tiedetään, millaisia seuraavien maskien pitäisi olla. Tässä tulee varmasti vielä monta maskihankintaa, ennen kuin koronaepidemia on muisto vain”, Pantsar sanoo.