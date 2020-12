Tuusulassa aloitettiin taksitoiminta ensimmäisten maaseutupitäjien joukossa Suomessa. Tuttu näky autossa oli säveltäjä Jean Sibelius, joka taittoi matkaa puhumatta, eikä antanut ekstraa.

Museoviraston kokoelman kuvassa noin vuodelta 1926 tai 1927 Järvenpään asemalla on useampi taksi. Järvenpää kuului tuolloin Tuusulan kuntaan. Tuusula oli ensimmäisiä maaseutupaikkakuntia Suomessa, jossa taksitoiminta alkoi.

Järvenpään historiaan perehtynyt Hannu Juurinen kertoo taksitoiminnan alkaneen Tuusulassa 1920-luvulla. Hän sanoo taksin esimerkiksi mainostaneen tuolloin Keski-Uusimaa-lehdessä. Mainoksessa todettiin, että autoa saa tilata joka päivä Kerava-Hyrylä -välille puhelinnumerosta 112.

Järvenpään asemalla päivysti useampi taksi 1920-luvulla.

”Isäni Veikko Juurinen on kertonut, että vuosina 1927 tai 1928 nuoriso vietti aikaansa Järvenpään aseman edustalla ja keskusteli paljon taksimiesten kanssa. Isäni mukaan asemalla oli viisi, kuusi taksia vakituisesti, autoja oli laajasti ympäri Tuusulaa”, Juurinen tietää.

Juurinen arvelee taksitoiminnan alkaneen Järvenpään asemalla jo 1920-luvulla siksi, että Tuusulanjärven rannalla asuneet taiteilijat käyttivät usein taksia. Taiteilijoilla oli usein asiaa Helsinkiin. Matkaa taitettiin ensin taksilla Järvenpään asemalle ja sen jälkeen junalla pääkaupunkiin.

Juurinen kertoo esimerkiksi säveltäjä Jean Sibeliuksen käyttäneen taksia paljon. Sibelius käytti sodan jälkeen matkoihinsa yleensä järvenpääläisen autoilija Toivo Mäkelän taksia. Mäkelä on muistellut Sibeliuksen taksimatkoja haastattelussa.

”Mäkelä kertoi Aino Sibeliuksen yleensä soittaneen ja tilanneen auton. Auto tilattiin Ainolasta joko suoraan Helsinkiin tai Järvenpään asemalle. Sibelius ei liiemmälti puhunut kuljettajan kanssa matkan aikana. Hän ei antanut ekstraa, vaan tasarahan”, Juurinen kertoo Sibeliuksen taksimatkoista Mäkelän autossa.

Jean ja Aino Sibelius Ainolan olohuoneessa. Kuva on tiettävästi vuodelta 1915.­

Erään kerran taksimatkan tilaaminen oli vaatinut kaksi puhelinsoittoa.

”Aino oli jälleen kerran tilannut miehelleen taksin. Mäkelä oli sanonut, että hän noutaa kohta asiakkaan Kellokoskelta. Hän oli tiedustellut Ainolta, että voiko samassa kyydissä tulla Kellokoskelta asiakas. Aino oli vastannut, että sopii.”

Säveltäjää oli kuitenkin alkanut epäilyttää tehdä taksimatka tuntemattoman seurassa.

”Aino soitti hetken kuluttua uudelleen. Hän tiedusteli Mäkelältä, että kun asiakas on Kellokoskelta, niin onkos se hullu vai terve. Mäkelä sanoi asiakkaan olevan terve, hän on lankomieheni. No sitten asia sopii, Aino vastasi”, Juurinen kertoo Mäkelän kokemuksista.

Taksiliikenne alkoi Suomessa 1900-luvun alussa. Taksiliiton järjestöpäällikkö Katja Saksa kertoo sähköpostitse, että Gustav Wilhelm Orraeus otti ensimmäiset askeleet taksiliikenteen harjoittamisessa Suomessa. Orraeus anoi 3. helmikuuta vuonna 1906 Helsingin maistraatilta lupaa saada käyttää automobiilia yleisön palvelukseen.

”Hakemus sai laajaa julkisuutta ja ehkäpä sen seurauksena samana keväänä jätettiin myös useita muita vastaavia anomuksia eri puolilla Suomea. Taksiliikenne sai näin useamman liikennöitsijän voimin alkunsa Suomessa”, Saksa kertoo.

Saksa kertoo ensimmäisten taksiasemien syntyneen heti 1900-luvun alussa hevosilla ajettavien henkilöliikenteen asemien, vossikka-asemien, rinnalle kaupunkien toreille ja asemille. Vuonna 1913 Helsingissä oli kahdeksan puhelimella varustettua autoasemaa. Taksiasemat yleistyivät nopeasti, vuonna 1927 asemia oli koko Suomessa 70.

”Sen sijaan monista kirkonkylistä puuttui vielä 1950-luvullakin taksiasema. Ensimmäisiä maaseutupitäjien taksiasemia oli Vuoksenniskalle perustettu taksiasema vuonna 1926.”

Kaakkois-Suomessa sijaitseva Vuoksenniska kuului tuohon aikaan Ruokolahden kuntaan. Kun Imatran kauppala perustettiin vuonna 1948, Vuoksenniskasta tuli yksi kauppalan keskustaajamista.